Tennis | Berrettini a ridosso dei top 10 e nuovo numero 1 in Italia

Tennis - ATP Finals 2019 : Matteo Berrettini attualmente qualificato. Fabio Fognini spera ancora : ancora due settimane e si conosceranno gli otto giocatori che parteciperanno alle ATP Finals 2019 di Londra. Un traguardo che è ampiamente alla portata di Matteo Berrettini e che Fabio Fognini spera di raggiungere ancora. La possibilità di vedere due azzurri a Londra è remota, ma tutto è ancora possibile e sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy a dare la sentenza definitiva. Per le ATP Finals sono già sei i Tennisti qualificati (Nadal, Djokovic, ...

Tennis - la classifica di Berrettini e Fognini verso le ATP Finals. Situazione intricata - tutti i possibili scenari : Nel circuito maggiore maschile mancano tre settimane, quelle decisive, soprattutto per Matteo Berrettini e per Fabio Fognini, per la qualificazione alle ATP Finals dl Londra che si disputeranno dal 10 al 17 novembre. I tornei rimasti sono tutti sul cemento indoor e tutti in Europa, questa settimana sono in programma tre ATP 250 a Mosca, Anversa e Stoccolma, la settimana prossima due ATP 500 a Vienna e Basilea e infine, tra quindici giorni, ...

Tennis - Ranking ATP (14 Ottobre) : Matteo Berrettini nuovo numero uno d’Italia. In vetta sempre Novak Djokovic : Matteo Berrettini è il nuovo numero uno d’Italia. La semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai ha permesso al Tennista romano di raggiungere l’undicesima posizione nel Ranking ATP, sorpassando in classifica Fabio Fognini, attualmente dodicesimo. I due azzurri sono comunque vicinissimi alla Top-10 e nelle prossime settimane proveranno ad entrarci. Una decima posizione attualmente occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...

Tennis - Matteo Berrettini in vista della semifinale di Shanghai : “Sono contento del mio livello di gioco - voglio fare una grande partita” : Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale a Shanghai (Cina), sede del Masters 1000 di Tennis. L’azzurro ha ottenuto il pass per le semifinali sconfiggendo un rivale (n.5 del mondo) come l’austriaco Dominic Thiem, che nella scorsa settimana si era aggiudicato il torneo a Pechino, mettendo in mostra un gioco aggressivo e convincente. Tuttavia, ad aver impressionato tutti è la costanza messa in mostra dal romano. Pochi cali da ...

Tennis - ATP Shanghai 2019 : quattro semifinali under 23! Berrettini con altri tre Next Gen - non succedeva dal 1999 : Per la prima volta dal 1999 ci sono ben quattro semifinalisti di 23 o meno anni in un Masters 1000. A Shanghai, infatti, i quattro Tennisti che si daranno battaglia nella giornata di domani sul cemento cinese, fanno tutti parte della Next Gen: negli ultimi 20 anni non era mai successo che i quattro semifinalisti fossero così giovani in un torneo della massima fascia (inferiore solo agli Slam). Il nostro Matteo Berrettini ha solo 23 anni e se la ...

ATP Shanghai – Berrettini avverte Zverev : “farò una grande partita - riesco finalmente a giocare un Tennis aggressivo” : Il tennista romano ha commentato il successo ottenuto su Thiem, concentrandosi poi sul duello in semifinale con Zverev Matteo Berrettini è in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, un risultato pazzesco figlio dell’impresa compiuta oggi al cospetto di Dominic Thiem, steso in due set al termine di una prestazione impeccabile. AFP/LaPresse Un successo che permetterà al giocatore romano di scavalcare Fognini e salire all’11° ...

Tennis – Shanghai cambia la classifica : Nadal presto n°1 del mondo - Berrettini nuovo n°1 d’Italia! : L’ATP di Shanghai cambia la classifica maschile. La sconfitta di Djokovic permette a Nadal di essere il nuovo n°1 da novembre. Berrettini scavalca Fognini: sarà il nuovo n°1 d’Italia Dopo circa un anno dal suo ritorno sul trono ATP, Novak Djokovic sarà costretto ad abdicare. Il campione serbo, sconfitto nel Masters 1000 di Shanghai da Stefanos Tsitsipas, lascerà la prima posizione ATP a Rafa Nadal dal prossimo 4 novembre. Il maiorchino, ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai : Matteo Berrettini fa esultare l'Italia. Il Tennista italiano classe 1996 ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari. Impresa dell'atleta capitolino, che ha impreziosito la sua già eccellente stagione, battendo Dominic Thiem numero 4 del ranking e 5 del seeding con il punteggio di 7-6 (10), 6-4.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini batte Dominic Thiem : è in semifinale a Shanghai. Affronterà Alexander Zverev : Matteo Berrettini conquista la semifinale del Master 1000 di Shanghai battendo in due set il numero 4 del seed Dominic Thiem. Il 23enne romano ha battuto il Tennista austriaco 7-6 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Niente da fare nell’altro quarto di finale per Fabio Fognini che ha ceduto 6-3 7-6 contro il russo Daniil Medvedev. In semifinale Berrettini Affronterà Alexander Zverev. Il match sarà anche importante per decidere ...

Tennis - Fognini e Berrettini avanti a Shangai : per la seconda volta due italiani ai quarti di un torneo Master 1000. E puntano le Atp Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini accedono ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la prima volta nella loro carriera. Un altro grande risultato per il Tennis azzurro in questa stagione, dopo la vittoria di Fognini a Montecarlo e la semifinale agli Us Open di Berrettini. Per seconda volta nel 2019 (e nella storia) due italiani raggiungono i quarti in un torneo di questo livello. Inoltre per il giovane romano si tratta del primo ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fognini e Berrettini fanno la storia! Due azzurri in ballo per le Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno la storia: mai era successo che in un Masters 1000 sul cemento due italiani raggiungessero i quarti di finale e mai era accaduto che due azzurri fossero in ballo per le ATP Finals di Londra. Un 2019 per il Tennis maschile italiano da ricordare perché i riscontri sono considerevoli e non da sottovalutare. Se il ligure è stato il primo a vincere un 1000 a Montecarlo, Berrettini è stato il primo a ...

Tennis - Matteo Berrettini virtualmente qualificato alle ATP Finals. Tutte le possibili variazioni : La giornata d’oro del Tennis italiano si completa con il successo di Matteo Berrettini dopo quello di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). Non era mai successo che in un torneo di questo genere sul cemento due rappresentanti del Bel Paese riuscissero ad arrivare fino a questo punto. Dopo che il ligure ha sconfitto il russo Karen Khachanov, è stato il romano a prevalere nei confronti dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Una ...

