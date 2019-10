Temptation | ' scoppiano' Pago e Serena | ultima puntata disponibile su Mediaset Play

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Scoppia soltanto una coppia nell'di "Island Vip 2". Il 14 ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la sestadello show in cui è stata mostrata la seconda parte del falò diEnardu, l'ultimo confronto fra Alex Belli e Delia Duran e il falò di confronto finale di Gabriele Pippo con la sua fidanzata, Silvia Tirado. A lasciarsi sono stati solo; Gabriele Pippo e Silvia Tirado sono rimasti insieme, così come Alex Belli e Delia Duran.si lasciano L'diIsland Vip 2 ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Alessia Marcuzzi e con un breve riassunto di ciò che era successo fraEnardu nel corso della prima parte del loro falò, trasmesso nel corso della quinta. Finito il riepilogo, è stata mostrata al pubblico la seconda parte in cuiha ...