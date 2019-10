Temptation Island Vip 2019 diretta ultima puntata 14 ottobre 2019

Temptation Island Vip - Alex perdona Delia : “L’amore vince su tutto” : Delia Duran e Alex Belli escono insieme da Temptation Island Vip 2019 In quest’ultima puntata di Temptation Island Vip 2 c’è stato il falò di confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Un confronto acceso e tirato. Difatti l’attore ha espresso tutta la sua delusione nei confronti della fidanzata per averla vista più volte tra le braccia del tentatore Riccardo. Ma Delia Duran si è immediatamente giustificata, asserendo di essersi ...

Temptation Island Vip 2019 - Serena Enardu ad Alessandro Graziani : "Sto bene - mi fai sorridere" (video) : Serena Enardu, dopo aver lasciato l'ormai ex fidanzato Pago (perché non più innamorata), durante il falò di confronto finale a 'Temptation Island Vip', ha deciso di rientrare nel villaggio delle fidanzate per riabbracciare Alessandro Graziani, il single che ha messo a repentaglio tutte le sue certezze.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Serena Enardu ad Alessandro Graziani: "Sto bene, mi fai sorridere" (video) pubblicato su ...

Temptation Island Vip 2019 : Alessia Marcuzzi “grande sorella” : Alessia Marcuzzi - Temptation Island Vip 2019 Una grande sorella. Chiamata a districarsi nelle vicende amorose delle coppie che hanno scelto di trascorrere 21 giorni nel villaggio di Santa Margherita di Pula, Alessia Marcuzzi si è adattata al meglio al format di Temptation Island Vip, senza rinunciare a qualche “tocco personale”. Un’impresa non facile, visto lo spettro ingombrante di Simona Ventura, la collega-rivale che ha ...

Temptation Island Vip - Alex Belli sbotta dopo il ballo hot tra Delia e Riccardo : «Mi sono rotto i c**» : Alex Belli sarà uno dei protagonisti della prossima puntata di Temptation Island insieme alla sua compagna Delia Duran, ma le cose tra i due non sembrano andare bene. Secondo alcune anticipazioni della puntata di lunedì il falò tra i due sembra sarà molto complicato. La coppia è entrata in corso d’opera nel reality, ma da subito ha mostrato delle criticità. Delia ha stretto un rapporto molto particolare con il single Riccardo. ...

Spoiler Temptation Island sesta puntata : Delia è in ansia per Alex - Pippo deluso da Silvia : Dopo sei settimane, sta per concludersi la seconda edizione Vip di Temptation Island: questa sera, lunedì 14 ottobre, verranno mostrati i tre falò di confronto finali. Serena e Pago, Gabriele e Silvia, Alex e Delia si ritroveranno faccia a faccia dopo 21 giorni e dovranno decidere se confermare le rispettive relazioni oppure dirsi addio. Stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, pare che due di queste tre coppie siano destinate a ...

Anticipazioni Temptation Island del 14 ottobre - Gabriele furioso con Silvia : 'Sono basito' : Mancano solo poche ore alla sesta e decisiva puntata di Temptation Island Vip 2, che Canale 5 trasmetterà oggi 14 ottobre in prima serata. Sono soltanto tre le coppie rimaste all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula e, questa sera, tutte loro dovranno affrontare il falò di confronto. Una di esse ha già cominciato il faccia a faccia la scorsa settimana: Pago e Serena Enardu si erano ritrovati dopo 21 giorni di lontananza e non erano ...

