Tegola per Halo Infinite con il lead producer che avrebbe lasciato 343 Industries

Infortunio Sensi - Tegola per l’Inter : si ferma il centrocampista nerazzurro [DETTAGLI] : Infortunio Sensi – Si sta giocando Inter-Juventus. Partita sul punteggio di 1-1 con i gol di Dybala e Lautaro Martinez. Poco dopo la mezz’ora la gara ha perso uno dei suoi protagonisti. Stefano Sensi ha, infatti, accusato un problema muscolare. Dapprima, il centrocampista ha provato a rimanere in campo, poi si è dovuto arrendere, lasciando il posto a Vecino. Brutta tegola per la squadra di Conte, ma anche per la Nazionale di ...

Genoa-Milan - brutta Tegola per i rossoneri : si ferma Donnarumma durante il riscaldamento - gioca Reina : Si ferma Gianluigi Donnarumma durante il riscaldamento di Genoa-Milan: il portiere rossonero avrebbe accusato dei problemi di stomaco. In campo Pepe Reina Nella serata che potrebbe segnare il destino di Marco Giampaolo in caso di sconfitta, il Milan non potrà fare affidamento su Gianluigi Donnarumma. Il portiere titolare dei rossoneri si è fermato durante il riscaldamento di Genoa-Milan accusando, secondo le ultime indiscrezioni, problemi ...

Barcellona-Inter - Tegola per i blaugrana : si ferma anche Junior Firpo : Altra tegola per il Barcellona a poche ore dalla partita contro l’Inter in Champions League. Con Jordi Alba non al meglio e destinato alla panchina, Ernesto Valverde dovrà fare a meno anche dell’altro terzino sinistro Junior Firpo sempre a causa di problemi muscolari. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, il tecnico blaugrana dovrebbe schierare a sinistra Sergi Roberto con Nelson Semedo nel ruolo di terzino destro. Resta ...

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA ATLETICO JUVENTUS?/ Tegola per Sarri : si scalda Dybala : Gonzalo HIGUAIN in dubbio per ATLETICO Madrid-Juventus dopo botta alla coscia destra: allarme infortuni per la Champions, Douglas Costa ko. Pjanic..

Roma - infortunio Smalling : Tegola per Fonseca - i tempi di recupero : infortunio Smalling- Piccola tegola e leggero allarma in casa Roma. Come evidenziato da “Goal.com“, l’ex difensore del Liverpool, nell’ultimo allenamento odierno ha riportato un leggero problema muscolare. Ko che potrebbe costringere il centrale giallorosso ad alzare bandiera bianca in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Le sue condizioni fisiche verranno monitorate con calma […] L'articolo Roma, ...

Cagliari - infortunio Nainggolan : altra Tegola per Maran - i tempi di recupero : infortunio Nainggolan- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni d’Asseminello, Radja Nainggolan salterà la sfida di domenica contro il Parma a causa di un problema muscolare al polpaccio. Altro ko per Maran, il quale, come noto, dovrà fare a meno anche di Pavoletti per i prossimi 6 mesi. Ko Nainggolan da valutare nei prossimi giorni dopo […] L'articolo Cagliari, infortunio Nainggolan: altra tegola per Maran, i tempi di ...

Juventus - infortunio Higuain : altra Tegola per Sarri - i tempi di recupero : infortunio Higuain- Piove sul bagnato in casa Juventus. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria juventina, mister Sarri potrebbe fare a meno di Higuain in vista del match di mercoledì serà contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema al muscolo della coscia e la sua partecipazione all’esordio stagione in Champions League resta […] More

Infortunio Douglas Costa - subito una Tegola per la Juventus contro la Fiorentina : Infortunio Douglas Costa – Si sta giocando il primo match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Sarri ha intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie consecutive, gli uomini di Montella sono invece fermi a zero e hanno bisogno di muove la classifica. Nel frattempo subito una tegola per la Juventus, Infortunio per ...

NAINGGOLAN - INFORTUNIO MUSCOLARE PER IL NINJA/ Ennesima Tegola per il Cagliari : NAINGGOLAN, INFORTUNIO al polpaccio: la breve nota diffusa dal Cagliari non chiarisce il tipo di problema MUSCOLARE del NINJA

Cagliari - infortunio Pavoletti : Tegola per Maran - svelati i tempi di recupero : infortunio Pavoletti- Brutte notizie in casa rossoblù. Leonardo Pavoletti si è sottoposto all’intervento chirurgico per risolvere il problema al legamento crociato, lesionato durante il match di campionato contro il Brescia. Inizialmente era trapelato un stop di circa 3-4 mesi, mentre i tempi di recupero, dopo l’intervento, potrebbero aggirarsi intorno ai 7 mesi. Brutte notizie per […] L'articolo Cagliari, infortunio Pavoletti: ...