Supergirl 5 si lascia trascinare dagli effetti della tecnologia e la guerra tra Lena e

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Novità importanti in arrivo o solo una catastrofe annunciata? Quando si parla di5 e di come lo sviluppostia calcando la mano in questa stagione, sicuramente non riusciamo a pensare a cose positive. I piani die la voglia di J'onn di andare a fondo nei suoi ricordi, non fanno altro che peggiorare le cose e rendere tutto ancora più impressionante.5 torna in onda negli Usa e regala ai fan nuovi passi avanti verso il maxi crossover di dicembre, che sta prendendo forma sul set in questi giorni, e regala nuovi momenti Kara-che sicuramente non dimenticheremo. Le foto dell'episodio: ATTENZIONE SPOILER! Nel secondo episodio di5 in onda domenica sera negli Usa, Kara ha fatto i conti con tutte le novità lanciate dalla première la scorsa settimana ovvero un nuovo capo alla CatCo (voluto da), il suo Premio Pulitzer ...