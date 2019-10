Strage Bologna | perizia Dna | resti non sono di Maria Fresu

Strage Bologna : Intergruppo ‘2 agosto’ - subito in Aula commissione inchiesta : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “La calendarizzazione della proposta di legge sull’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con la Strage di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle attività svolte da Servizi segreti nazionali e stranieri è urgente e necessaria. A fronte delle nuove evidenze emerse, la presidenza della Camera garantisca l’arrivo in Aula il più presto ...

Strage Bologna : Intergruppo ‘2 agosto’ - subito in Aula commissione inchiesta : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “La calendarizzazione della proposta di legge sull’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con la Strage di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle attività svolte da Servizi segreti nazionali e stranieri è urgente e necessaria. A fronte delle nuove evidenze emerse, la presidenza della Camera garantisca l’arrivo in Aula il più ...

Strage Bologna : Intergruppo ‘2 agosto’ - ‘urgente commissione inchiesta’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “I documenti statunitensi svelati da Adnkronos sono un ulteriore pezzo nelle risultanze che provano le connessioni internazionali legate alla Strage di Bologna. Gli inquirenti italiani non hanno mai indagato sui passaporti cileni falsi trovati a Bologna, prassi usuale della rete Separat di Carlos ‘lo sciacallo’ nei vari attentati da loro compiuti. L’ex deputato Carlo Giovanardi, nella sua ...

Il giallo dei passaporti cileni falsi che collegano le bombe sugli aerei alla Strage di Bologna : Il filo rosso che collega alcuni tra i più efferati attentati degli anni '70 e '80 è costituito da alcuni passaporti falsi, tutti cileni, e tutti necessari a coprire le reali identità degli autori delle stragi: dalle bombe sugli aerei del 1974 agli attacchi di Carlos Lo Sciacallo, passando per la strage di Bologna.Continua a leggere

Strage Bologna : Intergruppo 2 agosto - ‘governo chiarisca su passaporto cileno’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Chiediamo al governo immediata chiarezza sulla vicenda svelata da Adnkronos relativa a un passaporto cileno appartenuto ad una donna sconosciuta, poi risultato falso, pratica spesso utilizzata dal gruppo di Carlos ‘lo sciacallo’ e dal terrorismo palestinese. Lo stesso Carlos per muoversi usava un passaporto cileno falso”. Lo chiedono i parlamentari componenti dell’Intergruppo ...

È morto Stefano Delle Chiaie - accusato di concorso esterno nella Strage di Bologna : Aveva 83 anni. Latitante fino al 1997, era stato arrestato a Caracas. Nei processi per l'attentato alla stazione del 1980 e per quello di piazza Fontana è stato assolto per insufficienza di prove. Viveva a Roma dove animava il dibattito della destra estrema

