«Stasera tutto è possibile» | perché Stefano De Martino merita la nostra fiducia

Programmi TV di stasera - lunedì 14 ottobre 2019. Su Rai2 Casalegno e Tavassi a «Stasera tutto è possibile» : Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un Montalbano disilluso, alzato di prima mattina, assiste sulla spiaggia alla morte di un gabbiano, notando che l’agonia assomiglia ad una danza. Ma il tempo stringe, e Montalbano si reca in commissariato, dove il proprietario di alcuni pescherecci ...

“Stasera tutto è possibile”. La Rai ha preso una decisione su Stefano De Martino e il su programma : Che portento Stefano De Martino! Merito degli sceneggiatori, degli ideatori, ma certamente anche del padrone di casa se il programma da lui condotto “Stasera tutto è possibile” verrà prolungato con una puntata in più rispetto a quelle previste, concludendosi lunedì 11 novembre, piuttosto che lunedì 4 novembre come da palinsesto. Insomma, il suo format piace e da quello che ci sembra di capire sembra che Stefano sia diventato il frontman perfetto ...

Stefano De Martino inarrestabile : Stasera tutto è possibile si allunga per i buoni ascolti : È una notizia inaspettata quella che ha cominciato a circolare oggi, 12 ottobre, sul web: "Stasera tutto è possibile" non terminerà il 4 novembre come inizialmente previsto, ma una settimana dopo. Il format di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, dunque, è stato premiato dai vertici di rete con una puntata in più, visti gli ottimi ascolti che ha ottenuto sin dal debutto. De Martino conquista il pubblico di Rai 2 La carriera da presentatore di ...

I retroscena di Blogo : Stasera tutto é possibile si allunga - promozione per De Martino : Buona alla prima. Se fossimo nell'ambiente cinematografico il regista direbbe questa frase dopo la difficile prova che ha visto il suo attore impegnato in un ruolo certamente non facile.L'eredità in effetti era di quelle pesanti, si trattava infatti di subentrare ad un grande della nostra televisione del calibro di Amadeus. La conduzione di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, pur con tutte le difficoltà di chi debutta in un nuovo ...

Stefano De Martino : decisione della Rai su Stasera tutto è possibile : Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: la decisione improvvisa della Rai Non si ferma il successo della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, condotta da Stefano De Martino, che a settembre ha ereditato il timone del fortunato show serale di Rai2 dall’ex padrone di casa Amadeus, conduttore delle prime quattro edizioni, attualmente impegnato con la preparazione del prossimo Festival di Sanremo. E gli ascolti di Stasera ...

Stasera tutto è possibile si allunga - Stefano De Martino festeggia : Stasera tutto è possibile promosso, Rai 2 prolunga il programma di Stefano De Martino: i dettagli Stasera tutto è possibile si allunga! L’ultima puntata del programma di Rai 2 non andrà più in onda il 4 novembre, ma dopo, per la gioia di tutti gli appassionati. A convincere la Rai a prolungare la trasmissione che […] L'articolo Stasera tutto è possibile si allunga, Stefano De Martino festeggia proviene da Gossip e Tv.

Chi l'ha visto? : chi è Daniele Potenzoni? Tutto sul caso di Stasera... : Cosa c'è da sapere sul ragazzo autistico scomparso a Roma nel 2015, di cui si parla stasera nel programma della Sciarelli.

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3%. Bene Stasera tutto è Possibile (8.8%) : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.06, ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione ...

Stefano De Martino : il pensiero degli spettatori di Stasera tutto è possibile : Stefano De Martino: ecco cosa pensano di lui gli spettatori di Stasera tutto è possibile Eppure, chi lo avrebbe mai detto. Stefano De Martino durante gli ultimi anni si è affermato sempre più come volto televisivo. Da essere un ‘semplice’ ballerino ad Amici, programma di Maria De Filippi, è passato ad essere conduttore e a […] L'articolo Stefano De Martino: il pensiero degli spettatori di Stasera tutto è possibile proviene da ...

Stefano De Martino spiazzato da una frase a Stasera tutto è possibile : Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino sorpreso dalla battuta fatta da una dei suoi ospiti E’ andata in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2019, in prima serata su Rai2 la quarta puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, condotta da Stefano De Martino, che ha ereditato lo show dall’ex padrone di casa Amadeus, in questi mesi impegnato con la preparazione del prossimo Festival di Sanremo. E nell’appuntamento ...

Stasera tutto è possibile - Biagio Izzo : “Amo Belen” - la risposta di Stefano : Stasera tutto è possibile, la ‘confessione’ di Biagio Izzo: “Amo Belen”; la risposta di Stefano De Martino Un nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile è andato in onda questa sera, lunedì 7 Ottobre. Il tema della puntata è stato l’amore, per questo motivo il varietà è iniziato con l’entrata di Cupido (Francesco Paolantoni) seguito […] L'articolo Stasera tutto è possibile, Biagio Izzo: “Amo ...

Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. : Stasera tutto è possibile al lunedì sera su Raidue con la nuova edizione, la Quinta, e tante novità. La prima e la più importante è la conduzione: non più Amadeus, che lascia dopo quattro anni per dedicarsi anche al prossimo Sanremo, al suo posto, dopo la prova ampiamente superata così come gli ascolti ottenuti da […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. sembra essere il ...