Spadafora a Uefa:Champions"inopportuna"

Il ministro dello sportha chiesto al presidente dell'Ceferin "se non sia inopportuno mantenere a Istanbul la finale diLeague il 30 maggio 2020". Il ministro lo ha chiesto via lettera alla luce "dei gravissimi atti contro la popolazione civile curda e dell'intervento con il quale l'Unione europea condanna l'azione militare della Turchia". Lo ha appreso l'agenzia di stampa Ansa in ambienti governativi.