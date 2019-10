Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) (AdnKronos) – La maggior integrazione a livello di organi di governo si riflette positivamente su tutti i processi di pianificazione e gestione dei temi Esg, delineando un generale percorso virtuoso, guidato da un gruppo significativo di best practice, verso la definizione di approcci strategici integrati. Dalla ricerca emerge, infatti, una crescita sostenuta (+90%) rispetto al 2017 dei Piani diformalizzati e strutturati (di cui il 12% integrato con il Piano Industriale), che tuttavia riguarda solo il 22%analizzate. Inoltre, il 53%società analizzate dichiara di aver implementato un sistema di identificazione e gestione dei rischi integrato, che include anche quelli di natura non finanziaria, con un aumento del 23% rispetto al 2017. Si nota, inoltre, come una più lunga esperienza di rendicontazione porti a una maggiore diffusione di questo ...

TV7Benevento : Sostenibilità: i fattori Esg entrano nelle strategie delle aziende (2)... - TV7Benevento : Sostenibilità: i fattori Esg entrano nelle strategie delle aziende... - Affaritaliani : ESG: interesse crescente, ma su 205 aziende analizzate da KPMG e Nedcommunity oltre 100 non hanno ancora formalizza… -