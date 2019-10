Slow Food celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2019 della FAO

Parmigiano Reggiano e Slow Food a sostegno dei formaggi naturali : A Cheese, il Consorzio Parmigiano Reggiano, fa squadra, insieme agli altri produttori per sostenere il movimento dei formaggi.

LURISIA COMPRATA DALLA COCA COLA/ Slow Food straccia contratto col marchio : LURISIA COMPRATA DALLA COCA COLA: nota acqua e bibite italiane agli Usa in cambio di 88 milioni di euro. Slow Food 'straccia' contratto col marchio

Coca Cola compra le acque Lurisia per 88 milioni di euro - Slow Food interrompe la collaborazione con l’azienda di Cuneo : Coca Cola Italia si compra la Lurisia, la storica azienda di acque minerali e bibite del gruppo controllato dal fondo d’investimento privato IdeA Taste of Italy, dalla famiglia Invernizzi, e da Eataly Distribuzione, per un valore concordato di 88 milioni di euro. La chiusura dell’acquisizione, pattuito con il supporto di The Coca Cola Company, è attesa per la fine dell’anno, ma gli accordi sono già stati presi: Piero Bagnasco, ...

Slow Food interrompe collaborazione con Lurisia dopo l'operazione con Coca Cola : Slow Food annuncia l'intenzione di interrompere la collaborazione con Lurisia dopo l'annuncio dell'operazione con Coca Cola. "Apprendiamo dagli organi di stampa del passaggio di proprietà di Lurisia Spa al gruppo Coca Cola. - si dice in una nota di Slow Food - L'azienda Lurisia ha sostenuto l'attivita' di Slow Food a partire dal 2007, principalmente in veste di partner dei grandi eventi: Cheese, Slow Fish e Salone del Gusto. Con l'edizione ...

Osterie d’Italia Slow Food 2020 : ecco le migliori : Cacciatori - Cartosio (AL)La Brinca - Ne (GE)Mirta - MilanoOsteria Storica Morelli - Pergine Valsugana (TN)Pitzock - FunesLocanda Devetak - Savogna d'Isonzo (GO)Enoteca della Valpolicella - Fumane (VR)Osteria di Rubbiara - Nonantola (MO)Osteria del Teatro- CortonaVino e Cibo - Senigallia (AN)Il Casaletto - Cerreto di Spoleto (PG)Trattoria Popolare l'Avvolgibile - RomaVecchia Marina - Roseto degli Abruzzi (TE)La Grotta da Concetta - ...

Slow Food Travel Valli dell’Alto Tanaro : in anteprima il terzo progetto di Slow Food dedicato a un nuovo concetto di turismo sui territori : Si è svolta ieri 6 settembre a Garessio la presentazione del progetto Slow Food Travel Valli dell’Alto Tanaro. Si tratta del terzo territorio (il primo in provincia di Cuneo, il secondo in Piemonte) nel quale Slow Food ha portato a compimento il lavoro di mappatura e messa in rete delle realtà che possono realizzare un’offerta turistica sostenibile, in linea con la filosofia di Slow Food. Un pubblico ristretto di addetti ai lavori, tour ...