Skate America 2019 | Grand Prix pattinaggio artistico | programma | orari e tv

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Tutto pronto per l’inizio della venticinquesima edizione del circuito ISU-2020 di. Questa settimana direttamente dal ghiaccio di Las Vegas andrà infatti in scena il primo appuntamento della serie,. Per l’occasione saranno della partita big come il Campione Mondiale in carica Nathan Chen, la temuta giovane russa Anna Shcherbakova (al debutto nella massima categoria in un evento di prima fascia), la coppia d’cinese bronzo ai Four Continents Cheng Peng-Yang Jin e i danzatori mattatori delle scorse Finali Madison Hubble-Zachary Donohue. A causa della ridistribuzione dei diritti, ad oggi non ci sono informazioni certe riguardo la copertura televisiva. Maggiori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore. ILCOMPLETO DIO ITALIANO) Venerdì 18 ottobre (notte tra venerdì e ...

