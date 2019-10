Siria | soldati Assad con i curdi contro Turchia Erdogan | “Attacchiamo Kobane e Manbij”

Siria - soldati di Assad con i curdi contro la Turchia. Erdogan : “Attacchiamo Kobane”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un problema” per il nostro attacco a Kobane, ha detto, mentre i suoi carri armati, mezzi blindati e unità militari ...

Siria - Usa : “No al via libera all’offensiva turca contro i curdi. Nessun ritiro delle truppe - solo ridispiegamento di 50-100 soldati” : La notizia del bombardamento di posizioni curde da parte della Turchia al momento non trova ulteriori conferme, ma quel che è certo è che la Casa Bianca, in un comunicato, ha spiegato di non avere concesso Nessuna “luce verde” ad Ankara per procedere con gli attacchi. Ieri infatti Trump aveva annunciato il ritiro dei soldati americani dalla Siria e un’imminente operazione turca nel nord del Paese, il cui obiettivo sono le forze ...

Soldati russi addestrano i Siriani a 30 chilometri da Damasco : Ecco le immagini di un addestramento presso una base militare a Yafour, in Siria, a circa 30 chilometri a ovest della capitale Damasco. L'esercito russo mostra il risultato del training di Soldati siriani, con l'uso di lanciarazzi, carri armati e tecniche di sminamento.