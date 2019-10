Siria | Richard Gere | Imbarazzato da Trump

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Firenze, 14 ott. - (AdnKronos) - "Ci saranno tante persone uccise e danneggiate, e come cittadino americano mi vergogno profondamente per il comportamento del mio presidente". E' quanto ha detto l'attore statunitensenel corso di una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, poco