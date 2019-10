Siria | i curdi si alleano con Damasco Trump | «Ue si prenda i prigionieri Isis»

I curdi Siriani hanno fatto un accordo con Assad : Dopo il "tradimento" degli Stati Uniti, i curdi hanno trovato nuova protezione nel regime siriano e nella Russia contro l'invasione turca del nordest della Siria

Siria : via gli Usa - i curdi trattano coi russi Raid sui reporter - Qamishli città in bilico : Nel Nord sotto attacco: i colloqui con gli emissari del Cremlino. L’intera Rojava si sta dissolvendo

Siria - Palazzo Chigi : “Italia al lavoro per stop armi a Turchia dall’Ue. Contrastare l’attacco per evitare ulteriori sofferenze ai curdi” : Il governo italiano vuole che tutta l’Unione europea interrompa la vendita di armi alla Turchia, perché l’attacco militare nel nord della Siria va contrasto “con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”. Dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, arriva anche la nota ufficiale di Palazzo Chigi: “Il Governo è già da ieri al lavoro affinché l’opzione ...

Siria - accordo Damasco-curdi anti Ankara : 19.40 Le forze curdo-Siriane si sono accordate con la Russia per consentire all'esercito governativo Siriano di entrare in due località chiave nel nord Siriano, ancora controllate dalle forze curde, per respingere l'offensiva turca in corso nell'area. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, afferma di aver ricevuto informazioni certe dell'intesa, mediata dalla Russia, tra curdi e governo Siriano.In base all'accordo, ...

Siria sotto attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Siria - curdi a Usa : rispettate promesse : 18.39 Le forze curde in Siria chiedono agli Stati Uniti di "assumersi le proprie responsabilità morali" e di "rispettare le promesse", dopo aver accusato Washington di averle abbandonate davanti all'offensiva delle truppe turche. "I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione", invece "ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca". Lo hanno scritto le Forze democratiche Siriane ...

Siria - l’appello dei curdi agli Usa : “Ci avete abbandonati. Aiutateci”. Germania : “Non vendiamo più armi a Turchia” : “I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca”. Le Forze democratiche Siriane, in un comunicato letto davanti ai giornalisti, lanciano un appello agli Stati Uniti, che dopo l’annuncio dell’offensiva militare della Turchia nel nord della Siria – già arrivata al quarto giorno – ...

Siria - i curdi agli Usa : "Aiutateci" : Le forze curde in Siria chiedono agli Stati Uniti di “assumersi le proprie responsabilità morali” e di “rispettare le promesse” dopo aver accusato Washington di averle abbandonate davanti all’offensiva delle truppe turche.“I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera ...

Siria : Fratoianni - ‘Italia faccia sua parte contro carneficina curdi’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “L’attacco del regime di Erdogan ai Curdi del Rojava è indegno ed inaccettabile. Si annuncia una carneficina di coloro che in prima persona hanno combattuto e sconfitto per la nostra libertà le milizie del Daesh”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, parlando con i cronisti a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del partito in corso a Roma.‘Bisogna ...

Siria - i bombardamenti turchi sono un disastro : centinaia di curdi morti - torna l'Isis - "colpite truppe Usa" : centinaia di morti in Siria per i raid e i bombardamenti dei caccia turchi nel Nord-Est del Paese, nei territori curdi. Le conseguenze dell'operazione militare voluta dal presidente Erdogan sono già devastanti: migliaia di sfollati in fuga e il risorgere delle residue forze jihadiste dell'ex Stato I

Boicotta la Turchia? Cosa si può fare per fermare l'intervento in Siria contro i curdi : Olanda, Norvegia e Finlandia hanno annunciato di aver sospeso la vendita di armi alla Turchia. Un primo passo mentre sui...

Siria : Zingaretti - ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l’aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L’Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Siria: Zingaretti, ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro ...

