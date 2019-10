Siria | gli islamici filo-turchi uccidono la leader curda Hevrin Khalaf Orrore | stuprata

Siria - al Consiglio Ue lo stop dell’export di armi alla Turchia. Italia e Francia : “Europa parli con una voce sola” : La Turchia e il conflitto Siriano al centro del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione comune sullo stop alla vendita delle armi ad Ankara, già effettivo in Germania e Francia. L’annuncio di Berlino e Parigi e la proposta Italiana arrivano dopo l’offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria che in pochi giorni ha già causato la morte di decine di civili e dopo che anche ...

Siria - Trump : “Ue si riprenda prigionieri Isis”. Putin media l’intesa curdi-Assad. Al Consiglio Ue Italia chiede embargo armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Siria - Trump : “L’Europa si riprenda i suoi prigionieri Isis”. L’Italia chiede al Consiglio Ue l’embargo sulle armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le provincie di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Siria : via gli Usa - i curdi trattano coi russi Raid sui reporter - Qamishli città in bilico : Nel Nord sotto attacco: i colloqui con gli emissari del Cremlino. L’intera Rojava si sta dissolvendo

Antonio Socci accusa la sinistra : "I profughi Siriani non sono più risorse? Siete degli ipocriti" : Tutti parlano delle minacce del presidente turco Erdogan all' Unione europea perché se ne stia zitta sull' aggressione militare al Kurdistan siriano (o meglio: alla Siria). Il leader di Ankara ha dichiarato che in caso contrario «apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati siriani e li manderemo da

Siria - Erdogan : “Embargo armi? Non ci fermiamo”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Colpito convoglio di reporter : un giornalista ucciso : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Siria - Erdogan : «L’embargo alle armi non ci fermerà». Trump ritira altri mille soldati - gli sfollati sono 130mila : Il presidente risponde alle pressioni dell’Europa: «La Turchia non consentirà la creazione di uno Stato terroristico nel nord della Siria»

Ankara avanza nel Rojava - oltre 130 mila gli sfollati fuggiti dalle loro case. Famiglie dell’Isis in fuga dalla Siria : Sono gia' 130 mila gli sfollati fuggiti dalle loro case dall'inizio delle operazioni militari della Turchia nella Rojava, l'amministrazione curda nel nord-est della Siria, ma potrebbero diventare 400 mila. L'allarme arriva dall'Onu, al quinto giorno dell'offensiva militare di Ankara. Intanto le operazioni sul terreno proseguono. Dopo aver conquistato la strategica citta' di Ras Al-Ayn ieri, l'artiglieria turca ha spianato la strada ai miliziani ...

Siria - tra gli sfollati dell’invasione turca di Afrin : “Massacri e violenze da Erdogan e dai suoi alleati - ci riprenderemo le nostre terre” – VIDEO : “Se ci avviciniamo di più, ci sparano“. Siamo a Kobane, a meno di 500 metri dal muro che separa il Kurdistan Siriano dalla Turchia. Con noi c’è Bahri Mohammad, costretto a fuggire all’inizio del 2018 dal cantone di Afrin, dove viveva, a causa dell‘invasione dell’esercito di Ankara e dei suoi alleati, i gruppi che compongono il Free Syrian Army. La famiglia di Mohammad, come quella di Zeinab Bakr, che ...

Sul confine Siria-Turchia tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Ankara continua i raid sulla Siria curda. Sul fronte 200 mila sfollati. Nella prigione dove sono rinchiusi duemila guerriglieri dell’Isis, sempre più sguarnita, è scoppiata una rivolta

Siria - viaggio al confine con la Turchia tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Di Maio: chiederemo alla Ue di bloccare le forniture, La scelta di Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Finlandia. Ankara continua i raid sulla Siria curda

Siria - l’appello dei curdi agli Usa : “Ci avete abbandonati. Aiutateci”. Germania : “Non vendiamo più armi a Turchia” : “I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca”. Le Forze democratiche Siriane, in un comunicato letto davanti ai giornalisti, lanciano un appello agli Stati Uniti, che dopo l’annuncio dell’offensiva militare della Turchia nel nord della Siria – già arrivata al quarto giorno – ...

Siria - i curdi agli Usa : "Aiutateci" : Le forze curde in Siria chiedono agli Stati Uniti di “assumersi le proprie responsabilità morali” e di “rispettare le promesse” dopo aver accusato Washington di averle abbandonate davanti all’offensiva delle truppe turche.“I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera ...

Siria - la Turchia : «342 terroristi neutralizzati». Gli Usa : «Pronte sanzioni». Erdogan : «Non ci fermate» : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»