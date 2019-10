Siria | Di Maio | “Basta sangue | all’Ue chiederò il blocco dell’export di armi verso la

Siria : Rete disarmo - bene Di Maio ma stop armi può cominciare da Italia : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “è positivo che il ministro degli Esteri Luigi di Maio abbia dichiarato di voler proporre nel prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri Ue di lunedì 14 ottobre un embargo alle forniture di armamenti verso la Turchia. Ma se la preoccupazione per l’impatto delle vendite di armi è vera occorre comunque iniziare da una sospensione immediata dei trasferimenti di natura militare da parte ...

Siria : Di Maio - ‘Ue chieda con sola voce cessate fuoco e rispetto sua dignità’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Credo che l’azione che sta portando avanti la Turchia sia inaccettabile, proprio perché è unilaterale. Per me l’Europa deve reagire con una sola voce e questa voce non può prevedere in futuro di continuare ad elargire ulteriori risorse alla Turchia senza pretendere un comportamento corretto dal punto di vista del diritto internazionale”. Lo ha affermato il ministro degli ...

Siria : Di Maio - ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Sono che anche gli Stati Uniti stiano chiedendo alla Turchia di fermarsi, quantomeno incoraggiano a fermarsi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Siria: Di Maio, ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Siria - Di Maio : “Tutta l’Ue condanni la Turchia - non possiamo accettare ricatti da Erdogan” : In un'intervista su 'la Repubblica' Luigi Di Maio ribadisce la sua condanna per l'intervento militare turco in Siria: "L'Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ricatto". Poi torna sulla fine dell'esperienza di governo con Salvini: "Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo. Non c'è stato nessun complotto, il governo se lo sono buttati giù da soli".Continua a leggere

Di Maio : "Ue condanni la Turchia No ai ricatti di Erdogan sulla Siria" : Luigi Di Maio condanna "con forza ogni tipo di intervento militare" in Siria "perché rischia di pregiudicare gli sforzi della coalizione anti Isis" e invita la Ue a intervenire sulla Turchia. "Lunedì sarò in Lussemburgo e chiederò che l’Europa agisca con una sola voce». «L’Ue non può accettare ricatti e spero che nessuno Stato membro si faccia latore di questo ...

Guerra in Siria - Di Maio convoca l'ambasciatore della Turchia : "Offensiva inaccettabile" : Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha disposto la convocazione alla Farnesina dell’Ambasciatore della Turchia in Italia

Luigi Di Maio convoca l'ambasciatore turco : "Presto misure contro l'offensiva in Siria" : Si muove anche Luigi Di Maio, per quel che può valere, nella sua veste di ministro degli Esteri: ha infatti convocato l'ambasciatore turco in Italia in seguito all'attacco contro le postazioni curde in Siria, avvenuto mercoledì. La convocazione punta a esprimere la "protesta del governo italiano" su

Offensiva in Siria - si muove l’Italia Di Maio convoca l’ambasciatore turco : La convocazione dell’ambasciatore per esprimere «la protesta» del governo italiano «sull’Offensiva in Siria»

Siria - Di Maio convoca l’ambasciatore turco : «Protesta sull’offensiva» : La convocazione dell’ambasciatore per esprimere «la protesta» del governo italiano «sull’offensiva in Siria»

Siria : Gelmini - ‘Di Maio riferisca in Parlamento’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Quanto sta accadendo nel nord della Siria non può lasciarci indifferenti. Erdogan l’ha chiamata ‘Primavera di pace’, ma l’operazione militare della Turchia contro i Curdi non ha nulla di pacifico: rischia di provocare l’ennesima strage e di favorire la riorganizzazione dell’Isis nella regione. L’Europa si dimostra ancora una volta confusa e divisa, mentre il ...

Siria - Di Maio : “Offensiva turca inaccettabile - governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al terrorismo” : “L‘offenisva turca è inaccettabile, la condanniamo come governo. Rischia di compromettere la lotta al terrorismo”. A dirlo, dalla Farnesina, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aproposito dell’invasione di Ankara nel Kurdistan Siriano. Di Maio ha chiesto che Erdogan cessi immediatamente il fuoco. L'articolo Siria, Di Maio: “Offensiva turca inaccettabile, governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al ...