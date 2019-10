Sicilia | Musumeci | “Troppi ritardi nella bonifica della rada di Augusta”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Con la salute umana non si scherza. Non possiamo piu’ permetterci di indugiare sulla definitivadi Augusta. Da troppo tempo, pur conoscendo lo stato di inquinamento, che rappresenta un serio problema anche per la fauna ittica, non si e’ ancora intervenuti”. Lo ha affermato il governatoreNellodurante una riunione sul tema, da lui convocata e presieduta, nel PalazzoRegione a Catania. “Da oggi – ha aggiunto – si cambia percorso: il presidenteRegione partecipera’ a tutti i tavoli ministeriali per accelerare l’iter che porti allo sblocco delle risorse a disposizione”. Nello scorso novembre il governoha sollecitato il ministero dell’Ambiente per la definizionecosiddetta “contabilita’ speciale”, presupposto indispensabile per procedere ...

