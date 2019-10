Sequestrate due rare conchiglie giganti all'aeroporto di Firenze FOTO

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ad individuare il carico destinato a Santo Domingo sono stati la Guardia di Finanza e i funzionari dell'agenzia delle dogane e monopoli.GALLERY

marino29b : RT @SkyTG24: Sequestrate due rare conchiglie giganti in aeroporto a Firenze. FOTO - Rada00563645 : RT @SkyTG24: Sequestrate due rare conchiglie giganti in aeroporto a Firenze. FOTO - SkyTG24 : Sequestrate due rare conchiglie giganti in aeroporto a Firenze. FOTO -