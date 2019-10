Sciopero dei benzinai | per due giorni senza stazioni di servizio

Aeroporti - il tribunale : “Lo Sciopero della manutenzione su radar e strumenti di controllo mette a rischio la sicurezza dei voli” : I passeggeri non lo sapevano, ma negli Aeroporti italiani, in alcune occasioni, i voli sono arrivati e partiti senza personale presente in loco addetto alla manutenzione dell’elettronica di terra, come i radar e gli strumenti in dotazione ai controllori di volo. Ora una sentenza del tribunale di Roma (Terza sezione lavoro) ha stabilito che “appare evidente che la suddetta attività di conduzione e manutenzione degli impianti di controllo ...

Sciopero scuola : docenti e Ata dei sindacati di base protestano venerdì 25 ottobre : In data venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale e tra le categorie interessate ci sarà anche il personale scolastico. Su tutto il territorio nazionale assisteremo ad una protesta di docenti e ATA, che incroceranno le braccia affinché venga abolito il precariato in tutto il comparto della scuola; inoltre, si sciopererà per avere un aumento delle retribuzioni. A proclamare questo Sciopero è stato il sindacato CUB, a cui si ...

Sciopero Alitalia - stop di 24 ore : la lista dei voli cancellati : Mercoledì 9 ottobre sarà una giornata nera per il trasporto aereo: decine i voli cancellati in vista dello Sciopero di 24...

Sciopero dei trasporti regionale - dipendenti TUA si astengono dal lavoro per 24ore : L'Aquila - Oggi, lunedì 7 ottobre, difficoltà per i lavoratori e studenti pendolari a causa dello Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico abruzzese proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal. Lo Sciopero, può comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo e in partenza nelle fasce tra mezzanotte e le ore 05.30, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 24. Tua garantisce i ...

Embraco - “consulenze d’oro a manager e familiari ma operai a casa” : Sciopero dei lavoratori : Nuova protesta dei lavoratori dopo la scoperta che i manager si sarebbero assegnati consulenze da decine di migliaia di euro al mese mentre gli operai rimangono a casa perché l'azienda sostiene di non avere soldi per avviare la produzione. Domani sit in a Roma davanti al Ministero dello sviluppo economico.Continua a leggere

Il 3 e il 4 ottobre la Stampa non uscirà per uno Sciopero dei giornalisti : Il 3 e il 4 ottobre la Stampa non uscirà in edicola e il sito del quotidiano non sarà aggiornato per uno sciopero dei giornalisti. Il Comitato di Redazione, scusandosi con i lettori per il disagio, ha spiegato la motivazione

Sciopero di 5 giorni dei penalisti contro riforma della prescrizione : Gli avvocati penalisti ribadiscono la loro contrarietà alla riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. In segno di protesta, sciopereranno per cinque giorni: dal 21 al 25 ottobre. Sciopero proclamato dall'Unione delle Camere penali Lo Sciopero è stato proclamato dall'Unione delle Camere penali contro lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno ...

I penalisti annunciano cinque giorni di Sciopero : "Con la nuova prescrizione tempi dei processi indefiniti" : Gli avvocati penalisti si mobilitano contro la riforma della prescrizione. E lanciano un messaggio al governo nei giorni in cui dovrà prendere forma il nuovo disegno di legge in tema di processo penale, civile e Csm. L’Unione delle Camere penali italiane ha decretato “l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale” per cinque giorni.I legali sono pronti a non lavorare il 21, 22, ...

Ragusa - Sciopero dei commercialisti : L’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa spiega le modalità della protesta proclamata su scala nazionale

I penalisti pronti allo Sciopero contro la riforma della prescrizione : "Decuplicherà i tempi dei processi" : Gli avvocati penalisti sono sul piede di guerra, contro la riforma della prescrizione che entrerà in vigore a partire dal 2020. E che ministro della Giustizia, a quanto risulta dopo l’incontro avuto con il dem Andrea Orlando, non ha intenzione di toccare. Ad annunciare possibili mobilitazioni è Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere penali: “Sulla prescrizione siamo pronti a darela risposta più ...

Sciopero per il clima a Milano - per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole. I genitori : “Sull’ambiente dobbiamo invertire la rotta” : Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. ...

Lo Sciopero dei trasporti di oggi a Milano : Riguarderà i dipendenti di ATM e durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio: gli aggiornamenti e le cose da sapere

Sciopero 27 settembre sui cambiamenti climatici. La scienza e la politica - gli allarmi e le buone prassi : ecco le idee dei nostri blogger : Cortei in 130 Paesi nel mondo e in 160 città italiane. Tutti in piazza per lo Sciopero globale che chiude la Week for Future, iniziata venerdì scorso e organizzata nelle stesse giornate in cui all’Onu era in corso il vertice sul clima. Studenti, attivisti e cittadini oggi scendono di nuovo per le strade dopo gli strike del 15 marzo e del 24 maggio col sostegno anche del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti (M5S), che ha invitato i ...

Lo Sciopero dei mezzi di venerdì 27 settembre : Venerdì 27 settembre si preannuncia complicato per il trasporto pubblico. Allo sciopero per il clima e le manifestazioni del movimento Friday For Future si aggiungerà anche lo sciopero dei mezzi indetto dall'Ubs (Unione sindacale di base) cui hanno aderito altre sigle. Si prevedono disagi su bus e metro in diverse città. Ubs ha proclamato uno sciopero generale dei trasporti che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private ...