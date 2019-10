Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Isciopereranno per due giorni a. Le ragioni dell’astensione dal lavoro, spiegano in una nota le associazioni di categoria, sono da ricercare nell’illegalità “figlia delle liberalizzazioni selvagge” ed il mancato intervento di compagnie, organizzazioni e governo per riformare il settore. La protesta – si legge in una nota congiunta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio – è stata fissata per il 6 e 7prossimi e, oltre alla chiusura deglisu strade e autostrade, prevede anche un ‘concentramento’ sotto il Parlamento. Secondo stime accreditate quanto prudenti il fenomeno dilagante dell’illegalità nella distribuzione dei carburanti, interessando una quota che si aggira intorno al 15% di prodotti “” sul totale dei 30 miliardi di litri erogati, vale ...

TutteLeNotizie : Sciopero benzinai, impianti chiusi il 6 e il 7 novembre: “Prodotti clandestini valgono il… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sciopero benzinai, impianti chiusi il 6 e il 7 novembre: “Prodotti clandestini valgono il 15% del mercato. Serve una r… - fattoquotidiano : Sciopero benzinai, impianti chiusi il 6 e il 7 novembre: “Prodotti clandestini valgono il 15% del mercato. Serve un… -