Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Sta per incominciare la stagione degli sport invernali e l’si sta preparando per farsi trovare pronta all’appuntamento. Gianluca Rulfi, direttore tecnico della Nazionalena di sci, ha convocato dieci atlete per un raduno di quattro giorni in: lesaranno a Hintertux da 14 al 16 ottobre e poi ail 17-18 ottobre, proprio in questa località andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo nel weekend del 26-27 ottobre. Appuntamento importante per tutte le nostre sciatrici tra cui spiccano Sofia Goggia e Federica Brignone pronte per un’annata da protagoniste. Di seguito le convocate per il raduno in terraca. CONVOCATESCI: Sofia Goggia Federica Brignone Laura Pirovano Karoline Pichler Marta Bassino Francesca Marsaglia Irene Curtoni Roberta Melesi Lara Della Mea Roberta ...

OA_Sport : Sci alpino, Italia in Austria per avvicinarsi all’esordio di Soelden: le azzurre convocate, ci sono Goggia e Brigno… - FCMartaBassino : Per Marta una settimana dedicata ad 'assaggiare' le nevi austriache: prima a #Hintertux, poi già a #Soelden ????… - ComitatoFVG : I tre giorni in ghiacciaio visti da Giacomo Vidoni dello Sci Cai Monte Lussari -