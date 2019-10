Sassari - malore in discoteca durante la festa di matrimonio : Enrica muore a 29 anni : Si è sentita male mentre si trovava in discoteca con alcuni amici e parenti a festeggiare un matrimonio . Una ragazza di 29 anni è morta durante la notte a Castelsardo ( Sassari ). La tragedia è avvenuta intorno alle 4. La giovane era in discoteca insieme ai parenti con i quali stava festeggiando un matrimonio quando improvvisamente ha accusato un malore ed è svenuta. E’ stata subito soccorsa dai presenti, sul posto è poi arrivata ...

