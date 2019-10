Sardegna | alla scoperta della basilica di Saccargia VIDEO

Maltempo Sardegna : 1 - 4 milioni dalla Regione a 23 Comuni per i danni del 2018-2019 : “Tra maggio 2018 e febbraio 2019, in Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Perciò la Giunta regionale ha approvato un programma di spesa a favore di questi enti locali“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni ...

Sardegna : tolse la vita alla moglie - pm chiede l'ergastolo per Marcello Tillocca : La parola “ergastolo” ieri mattina ha riecheggiato nell’aula del Tribunale di Sassari. A pronunciarla è stato il pubblico ministero Mario Leo che, al termine della requisitoria, ha chiesto la massima pena per Marcello Tillocca. Il 43enne algherese che, lo scorso 23 dicembre, ha strangolato la moglie Michela Fiori. L’uomo, dopo il delitto, si era presentato dai Carabinieri e aveva ammesso le sue colpe. Il processo con rito abbreviato si svolge a ...

Alla scoperta del patrimonio minerario della Sardegna : turismo escursionistico in ambiente minerario : “In Sardegna venerdì 18 Ottobre, la stampa potrà con le Guide Ambientali Escursionistiche, entrare nel sito minerario di Porto Flavia. Si tratta di un luogo unico, una miniera, un porto sospeso a metà di una parete rocciosa, da cui parte una lunghissima galleria. Saremo lungo la costa dell’Iglesiente, nella parte sud-occidentale della Sardegna. Un tunnel lungo circa 600 metri, scavato nella roccia dai minatori, sbuca a metà di uno strapiombo che ...

Il Cagliari chiama - il Verona risponde : un gol per tempo e pari alla Sardegna Arena [FOTO] : Due tra le squadre candidate alla salvezza, ma a guardare classifica e ultime prestazioni, Cagliari e Verona potrebbero recitare un copione ben più importante in questa Serie A. E infatti non prevale nessuno nello scontro di questo pomeriggio alla Sardegna Arena: finisce 1-1, decidono le reti di Joao Pedro e Faraoni, una per tempo. Il match si sblocca a ridosso della mezz’ora dopo un’azione prolungata dei padroni di casa. ...

Sardegna : dà fuoco alla casa dell'ex compagna e si sdraia nel letto - arrestato : Con la massima tranquillità, ha telefonato alla sua ex compagna di 54 anni e le ha detto che avrebbe dato fuoco all’abitazione in cui lei viveva. E dove lui aveva vissuto per diverso tempo. Poi in effetti, l’uomo, 51 anni, con qualche precedente penale, secondo quanto riporta la Polizia, ha mantenuto la promessa e cosi ha fatto. E proprio per questo, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti del commissariato della Polizia di Quartu, ...

Biglietti Cagliari-Verona - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Sardegna Arena : La Serie A di calcio 2019/2020 è giunta al suo turno numero sei, che tra le tante sfide in programma vedrà anche quella tra Cagliari e Verona, che porrà di fronte due formazioni ben attrezzate e intenzionate a portare a casa i tre punti. La partita si svolgerà dunque questa domenica, il 29 settembre, alle ore 18, presso la Sardegna Arena della città isolana, in quella che è ritenuta come una delle cornici più suggestive dell’intero ...

Allerta Meteo Sardegna : maltempo per oggi e domani - criticità gialla : Allerta Meteo con codice Giallo in Sardegna per temporali. L’avviso e’ stato emesso dalla protezione civile e riguarda Iglesiente, Campidano e Gallura dalle 14 alla mezzanotte di oggi. Per i bacini Flumendosa-Flumineddu l’Allerta si estende fino alle 18 di domani. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo per oggi e domani, criticità gialla sembra essere il primo su Meteo Web.

Diretta/ Cagliari-Genoa - risultato live 0-0 - : intervallo alla Sardegna Arena : Diretta Cagliari Genoa streaming video e tv, quote e risultato live: si scende in campo per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.

Clima - allarme emissioni in Sardegna. Legambiente : “Decarbonizzazione entro il 2025” : Ad agosto il rapporto Ipcc (Integovernal Panel on Climate Cange), ha confermato i pericoli a livello internazionale legati al Clima. Anche la Sardegna registra un livello di emissioni molto elevato con 15 milioni di tonnellate annue e quindi, deve fare la sua parte. I numeri e l’appello sono stati lanciati questa mattina da Legambiente in una conferenza stampa con Katiuscia Eroe, responsabile nazionale Energia, Annalisa Colombu, presidente ...

Sardegna - Claudia è scomparsa da due giorni. Allarme a Samugheo : “Figlia mia - ritorna a casa” : Sos a Samugheo per la scomparsa di una diciottenne, Claudia Caddeo. Della ragazza non si hanno notizie da martedì. L'ultima volta sarebbe stata vista a Oristano, poi più nulla. La madre disperata: “Figlia mia, ritorna a casa, facci avere tue notizie”.Continua a leggere

Dramma in Sardegna - uomo precipita dalla scogliera mentre scatta una foto e muore : La tragedia in località S'Archittu, nel territorio del comune di Cuglieri, in provincia di Oristano. Da una prima ricostruzione, pare che la vittima stesse scattando delle foto al panorama quando è scivolata. Le operazioni dei soccorritori sono state ostacolate dalle condizioni meteo con forte vento e mare agitato.Continua a leggere

“Samara Challenge” in Sardegna. Chi è la ragazza travestita dalla protagonista del film horror : Dopo gli avvistamenti in varie zone d'Italia, il discusso fenomeno social arriva anche sull'isola. La ragazza da tre giorni si aggirava travestita, nelle ore buie vicino al cimitero comunale di Fluminimaggiore, nel Sulcis, come la protagonista di The Ring. Si tratta di una 25enne tedesca in vacanza in Sardegna.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : smottamenti e allagamenti nel Nuorese : smottamenti, depositi di fango e pietrisco sulle strade, allagamenti: è il bilancio dei danni provocati da un forte temporale che si è abbattuto questo pomeriggio a Orgosolo. Un nubifragio che ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Gli interventi piu’ impegnativi in via Liguria, dove la strada ha ceduto in piu’ punti, in piazza Santa Croce, situata nella parte bassa del paese e ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla per temporali : Il maltempo continua a imperversare sulla Sardegna. Dopo i violenti temporali che ieri hanno provocato numerosi allagamenti nel Cagliaritano e nel Sulcis, anche per la giornata di oggi la pioggia potrebbe creare disagi. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un bollettino di Allerta gialla per rischio idrogeologico. A partire dal pomeriggio e fino alla mezzanotte di oggi sono previsti temporali in Gallura, Logudoro, ...