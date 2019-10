Sarah Paulson anticipa Ratched di Ryan Murphy | il prequel di Qualcuno Volò sul Nido del

Sarah Paulson in American Horror Story 1984? La risposta dell’attrice fa sognare i fan : Sarah Paulson in American Horror Story 1984? I fan lo sperano ancora anche se, ormai da mesi, sanno bene che lei sarà la grande assente di questo nuovo capitolo della serie antologica firmata da Ryan Murphy, ma se così non fosse? A far sognare i fan ci ha pensato la diretta interessata a pochi giorni dal debutto di American Horror Story 1984 sottolineando di non essere protagonisti dei nuovi episodi ma che "potrebbe apparire" ugualmente come ...