Samsung Note porta le funzionalità del Galaxy Note 10 su altri dispositivi Samsung

Prospettive per Samsung Galaxy S9 - Note 10 e Note 9 su Android 10 : i tempi di attesa per la beta : Ci sono interessanti Prospettive da prendere in esame oggi 13 ottobre per quanto riguarda i tempi di uscita dell'aggiornamento Android 10 in versione beta, relativamente alle informazioni raccolte su Samsung Galaxy S9, Note 10 e Note 9. Dopo l'avvio dell'apposito programma per il Galaxy S10 durante il weekend, anche se con ogni probabilità non toccheremo mai con mano questo firmware non definitivo in Italia, lecito chiedersi quali siano i ...

Potrebbe esserci anche un Samsung Galaxy S10 Lite : non solo Note 10 Lite : Credevate che le indiscrezioni fossero finite con il Samsung Galaxy Note 10 Lite? Vi sbagliavate: così come spifferato da Ishan Agarwal, Potrebbe essere presentato anche il Samsung Galaxy S10 Lite, con codice prodotto SM-G770F. Secondo quanto riferito dal leaker, la versione economica dell'attuale top di gamma dovrebbe contraddistinguersi dalle stesse specifiche tecniche del Galaxy A91 (SM-A915F), che ricordiamo non essere ancora stato ...

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite sarà il nuovo phablet economico dell'azienda sud coreana

Presto un Samsung Galaxy Note 10 Lite anche in Italia? Come sarà : Sembrerebbero non esserci più dubbi sul lancio imminente di un Samsung Galaxy Note 10 Lite. Si tratterebbe di una versione meno premium e comunque alla portata di molte più tasche rispetto agli attuali Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Ne sono convinti gli esperti di SamMobile che hanno pure ricevuto delle soffiate hi-tech in riferimento al prossimo lancio da informatori a loro dire affidabile. Quanto ne sappiamo dunque del prossimo ...

Il programma beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ partirà il prossimo 21 ottobre

Agli sgoccioli l’attesa per Android 10 sul Samsung Galaxy Note 10 in beta : nuove previsioni : Dovremmo essere davvero Agli sgoccioli con l'attesa di Android 10 a bordo del Samsung Galaxy Note 10, almeno stando alle indicazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore. Dopo le previsioni portate alla vostra attenzione non molto tempo fa con uno specifico approfondimento, oggi 10 ottobre tocca tornare sull'argomento. Già, perché le mosse ufficiali del produttore asiatico sotto questo punto di vista, pur essendo declinate sul Samsung ...

Samsung annuncia vulnerabilità gravi per Galaxy S e Note : Samsung ha confermato le vulnerabilità di sicurezza che colpiscono Galaxy S8, S9, S10, S10e, S10 Plus, S10 5G, Note 9, Note 10 e Note 10 Plus. Sono 21 le vulnerabilità scovate e che la patch di ottobre dovrebbe risolvere, 4 dovute ad Android e ben 17 legate invece alla OneUI (Continua a leggere)L'articolo Samsung annuncia vulnerabilità gravi per Galaxy S e Note è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Il Samsung Galaxy Note SM-N770F dovrebbe essere la versione economica del Note

Allacciate le cinture con il Samsung Galaxy Note 9 : Android 10 già in fase test : Giungono abbastanza a sorpresa alcune informazioni riguardanti il processo che nei prossimi mesi porterà l'aggiornamento Android 10 a bordo dei Samsung Galaxy Note 9, anche quelli commercializzati in Italia. Il device è stato lanciato sul mercato poco più di un anno fa e non riceve patch ufficiali da un paio di mesi, come potrete notare dal nostro ultimo approfondimento sul tema, ma evidentemente il produttore coreano intende accelerare le ...

Inizia ufficialmente il testing di Android 10 anche per il Samsung Galaxy Note 9

Samsung lancia una serie di sfondi per le serie Galaxy Note 10 e Galaxy S10, con elementi pensati appositamente per nascondere il foro nel display.

Samsung Chromebook 4 Samsung Chromebook 4+ sono i due nuovi Chromebook dell'azienda sud coreana

Samsung Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 11 in un solo dispositivo? Foto brevetto : Fan del futuro Samsung Galaxy Fold 2 e pure del Samsung Galaxy Note 11 unitevi, nel vero senso della parola perché i potenziali amanti dell'uno e dell'altro device potrebbero a tutti gli effetti coincidere. I due esemplari potrebbero infatti giungere fusi in una nuova linea rivoluzionaria come la tanto già chiacchierata Galaxy One? Cerchiamo di capirlo. Non è la prima volta che sulle pagine di OM si fa riferimento alla più che probabile ...

Alla fine di aprile, Samsung ha depositato un brevetto presso l'USPTO per un "dispositivo elettronico e metodo per l'elaborazione dei gesti". Ecco i dettagli