Sabato prossimo in 75 banche italiane si celebra il mutuo day

Matteo Salvini - la "sorpresina" in piazza Sabato prossimo : il primo bombardamento contro Di Maio : L'inizio ufficiale del bombardamento politico contro Luigi Di Maio . Il "discorso del predellino" di Matteo Salvini , sabato prossimo da piazza San Giovanni, sarà il primo passo nella campagna per cacciare Virginia Raggi dal Campidoglio. E attaccare la sindaca M5s di Roma significa minare alle fondame

Anticipazioni Verissimo - Silvia Toffanin : ospiti di Sabato prossimo : Silvia Toffanin svela i primi ospiti della prossima puntata di Verissimo (19 ottobre) E’ andata in onda oggi, come ogni sabato, una nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ormai storica padrona di casa del seguitissimo contenitore pomeridiano del sabato di Canale 5. E come sempre, nei minuti conclusivi della trasmissione, dopo l’ultima interruzione pubblicitaria, prima di dare la linea a Caduta Libera di Gerry ...