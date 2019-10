Roberto Farnesi si sposa? ‘L’allergia’ al matrimonio c’è ancora | l’intervista

Fonte : gossipetv

(Di lunedì 14 ottobre 2019)continua a rinunciare alcon Lucya: l’intervista a Storie Italianeospite a Storie Italiane torna a parlare della sua vita sentimentale. Eleonora Daniele non può non puntare sul fatto che il noto attore italiano sia fortemente innamorato della sua Lucya. Ma la conduttrice fa anche notare che iltra … L'articolosi? ‘L’allergia’ alc’è: l’intervista proviene da Gossip e Tv.

ninettasworld : RT @EmmaLovesBerlin: Io ho guardato #DomenicaIn solo per l'intervista a Tersigni e Farnesi e non se ne fa niente? Vergognoso e irrispettoso… - Noovyis : (Roberto Farnesi: età, altezza, peso, fidanzata) Playhitmusic - - firenze0214 : RT @storie_italiane: Roberto Farnesi a #storieitaliane per l’intervista con @eleonoradaniele e per parlarci de #ilparadisodellesignore ! @… -