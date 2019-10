Roberto Farnesi | età | altezza | peso | fidanzata

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019)è un attore che ha cominciato la sua carriera con i fotoromanzi. Dopo essersi iscritto alla Scuola di Cinema Immagina, nel 1994inizia infatti a posare come attore di fotoromanzi per le riviste Lancio e Grand Hotel. Il successo vero arriva sul piccolo schermo. Dopo essere stato protagonista, tra il 1999 e il 2001, nel ruolo del commissario Sepe, della miniserie tv Turbo, nel 2001entra nel cast della soap opera CentoVetrine, in cui interpreta il tenebroso Giuliano Corsini. Lasciata la soap, seguono poi diversi ruoli in tv, come quello del brigadiere Luigi Testa in Carabinieri, in onda su Canale 5. Ancora:recita nella miniserie in 8 puntate Questa è la mia terra, cui seguirà nel 2008 Questa è la mia terra – Vent’anni dopo. E poi, sempre per citare i suoi lavori in tv, lo abbiamo ritrovato in Per una notte d’amore, Al di là del lago, Butta ...

