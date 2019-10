Roberto Cavalli ricoverato in ospedale | l' ex coniglietta Sandra al suo fianco

Roberto Cavalli - lo stilista ricoverato in ospedale a Milano : “Sono nervoso” : Lo stilista fiorentino Roberto Cavalli è stato ricoverato nelle scorse ore in ospedale a Milano, come lui stesso ha fatto sapere in un post su Facebook in cui ha pubblicato una sua foto intubato e con accanto la fidanzata Sandra. Non è chiaro cosa abbia avuto il 78enne fondatore dell’omonima casa di moda: “Sono in ospedale a Milano, nulla di grave ma sono comunque nervoso. Io sono molto fortunato di avere accanto la mia adorabile ...

Francesco Agostinelli - trovato morto in auto il genero di Roberto Cavalli : è giallo sulle cause del decesso : Il corpo senza vita di Francesco Agostinelli, genero dello stilista Roberto Cavalli, è stato ritrovato in un’auto parcheggiata nel cortile di un palazzo al civico 35 di via Sabaudia a Latina. Aveva 47 anni. Il suo cadavere è stato trovato all’interno di una Fiat 500 Abarth da alcuni condomini che hanno subito dato l’allarme: immediato l’arrivo dei soccorsi e della polizia ma per l’uomo non c’era ormai più ...

