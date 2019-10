Roberto Cavalli | lo stilista ricoverato in ospedale a Milano | “Sono nervoso”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Lofiorentinoè statonelle scorse ore in, come lui stesso ha fatto sapere in un post su Facebook in cui ha pubblicato una sua foto intubato e con accanto la fidanzata Sandra. Non è chiaro cosa abbia avuto il 78enne fondatore dell’omonima casa di moda: “Sono in, nulla di grave ma sono comunque nervoso. Io sono molto fortunato di avere accanto la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”, ha scritto riferendosi alle sue figlie. “Ora – ha continuato il 78enne – mi aspetto belle parole da tutte le persone che mi amamo in giro per il mondo e ho dimenticato di mandare milioni di baci a tutti i miei amici più cari, la mia ricchezza più grande”. L'articolo, loin: “Sono nervoso” proviene da Il Fatto ...

