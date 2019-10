Rivoluzione anti-cancro | ecco le cellule «armate»

“Car-T Rivoluzione anticancro. L’Italia non perda questa sfida”. Intervista a Franco Locatelli : Armare le cellule del sistema immunitario per riconoscere e uccidere i tumori. Così funziona Car-T, l’innovativa terapia cellulare che, dopo aver dato risultati straordinari su alcuni tumori del sangue, promette una svolta epocale nella lotta al cancro. Una terapia costosissima che oggi, dopo una lunga attesa, è disponibile anche in Italia sotto forma di un farmaco prodotto all’estero da Novartis, ma che in teoria ...