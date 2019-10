Rihanna | Sono fidanzata e vorrei un giorno diventare madre Non smetterò mai di

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Sì, mi sto frequentando con una persona e prima o poi”.le parole cheha rilasciato in un’intervista a Vogue America. La cantante, che sulla copertina di Vogue ha indossato i vestiti della nuova collezione “Fenty”, il marchio creato da lei stessa e presentato per la prima volta tre anni fa, nel 2016, alla settimana della moda di Parigi, ha confermato per la prima volta la relazione con l’imprenditore saudita Hassan Jameel e ha parlato del suo futuro lavorativo e privato. Le foto diabbracciata all’imprenditore saudita Hassan Jameelcomparse sui giornali per la prima volta nel 2017. E ora è arrivata la conferma della cantante alla frequentazione tra i due: “Da qualche tempo ho una relazione esclusiva con questa persona e va tutto molto bene,felice”, ha ...

