Renzi vs Salvini | duello tv alla Rocky

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Niente claque, niente supporter, ma un pubblico terzo che ascolterà i due Matteo duellare. E poi cos’altro? “”, è la risposta via sms di Bruno Vespa, che non è solo il conduttore di Porta a Porta, ma l’artefice della sfida delle sfide fra Matteoe Matteoche domani sera, immediatamente dopo il match fra Italia e Liechtenstein, terrà davanti al piccolo schermo centinaia di migliaia di telespettatori, curiosi di vedere come andrà a finire fra i due guastafeste della politica italiana. E se il padrone di casa, l’ex direttore del Tg1 e volto storico della Tv di Stato, che di confronti ne ha moderati diversi, non vuole svelare alcunché, da via Teulada filtra poco, pochissimo. Non pare esserci una precisa regola di ingaggio. Non sono, confidano, al momento, previsti servizi - forse solo due schede ...

