Renault - La Clio Cup si chiude nel segno di Jelmini

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dopo aver conquistato il titolo dellaCup a Vallelunga, Feliceha chiuso in bellezza la stagione 2019 del monomarca. Sul circuito di Imola, il pilota del team Composit Motorsport ha centrato una doppia pole position nelle qualifiche e ha poi conquistato entrambe le gare, raggiungendo le dieci vittorie stagionali, un record per questa categoria.Successi anche per Distrutti e Ongaretto. Sempre a Imola, laCup Italia ha proclamato anche gli altri campioni. Nella classifica Gentlemen a imporsi è stato Fabrizio Ongaretto, del team Composit Motorsport, che ha conquistato anche il titolo riservato alle squadre. Il veneto ha preceduto in extremis "Due", arrivato sul tracciato emiliano come leader della categoria. Nella Junior successo per Filippo Distrutti, che ha raccolto un quarto e un secondo posto assoluto, consolidando la prima posizione in classifica ...

