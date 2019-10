Quote rosa nei Consigli comunali | come funziona? Ascolta il Podcast

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 14 ottobre 2019)è noto, l’art. 1 comma 137 della Legge Delrio impone che nelle giunte dei Comuni con più di 3 mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. In pratica in questi e nei lorosia le donne sia gli uomini devono essere presenti almeno per il 40 per cento. Sotto questa soglia non si può andare. Secondo il TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 17 settembre 2019, n. 1578, l’impossibilità di procedere alla nomina di un assessore di sesso femminile deve essere adeguatamente provata e l’interpello finalizzato all’individuazione della persona a cui affidare l’incarico non può essere rivolto alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non estese, ma all’intero ambito territoriale di riferimento. Anche ...

