Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L’è ormai qualificata e domani insarà soltanto una passerella. Nonostante ciò, e anche per mettere in cascina un altro record, gli azzurri (visto l’avversario) non dovrebbero avere granché problemi ad avere la meglio dell’avversario. Il risultato è blindato dai betting analyst, visto l’1,01 offerto da Snai per il 2. A dare più spunti ai bookmaker è invece la formazione che Roberto Mancini schiererà. I cambi rispetto alla partita con la Grecia saranno massicci, compreso in attacco, dove launo nelle scommesse sui marcatori è Andrea. L’attaccante del Torino apre l’elenco a 1,35 – la doppietta pagherebbe invece 2,20 – poco più avanti rispetto a Ciro Immobile (1,45) che invece potrebbe partire dalla panchina. Ottime possibilità anche per Bernardeschi e Grifo a 1,75, così come per El Shaarawy, a ...

CalcioWeb : Quote Liechtenstein-Italia, si punta sul marcatore: #Belotti scelta numero uno - skillandbet : ??Liechtenstein - Italia ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito… - Marathonbet_IT : ??#Euro2020: sabato sera l'Italia ???? ha vinto 2-0 contro la Grecia ????. Domani sera gli azzurri si scontreranno con… -