Quota 100 | il governo pensa di aumentare la finestra d' uscita | risparmi fino a un miliardo

Governo - Quota 100 e taglio del cuneo fiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri : Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, convocato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e svoltosi nella serata di ieri, si è concluso dopo circa tre ore di intense discussioni e tentativi di nuove ulteriori intese. Tre miliardi di risorse per il taglio del cuneo fiscale nel prossimo anno, l'introduzione nella legge di Bilancio di un fondo per la famiglia e l'abolizione del superticket sono alcuni degli accordi che la maggioranza ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Italia Viva “stop Quota 100 subito” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Italia Viva “stop Quota 100 subito” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proposta del nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, di abolire Quota 100 per finanziare la Manovra 2020. Dal governo smentiscono tale ipotesi, un concetto peraltro ribadito da diversi giorni anche dal viceministro dell’Economia Antonio Misiani, mentre puntuale è arrivata la dura replica del leader della Lega Matteo ...

Quota 100 - 5 motivi per abolire subito la truffa perfetta del governo Salvini-Di Maio : Non ne ha usufruito quasi nessuno, non è servita a rilanciare l'occupazione, pesa sulle casse dello Stato e la stanno pagando i giovani. Ecco perché i renziani hanno ragione a dire che Quota 100 va cancellata subito, per abbassare il cuneo fiscale e incentivare l'occupazione femminile.Continua a leggere

Quota 100 e lavoro - è lite : la morsa di M5S e Renzi mette in difficoltà il Pd : Alla stretta finale ognuno tenta di alzare la sua bandierina intestandosi ciò che è stato inserito nella manovra di bilancio, che questa sera dovrebbe andare in consiglio dei ministri,...

Abolizione Quota 100 in legge di Bilancio proposta da Italia Viva - no dal governo : La legge di Bilancio è ancora un cantiere aperto e tutto ciò che si legge e si ascolta su giornali, web e media, sono solo ipotesi. Essendo ancora tutte da definire anche le risorse della manovra, l'occasione è sembrata propizia all'onorevole Marattin per una proposta di intervento in materia previdenziale. Il parlamentare del nuovo gruppo di Matteo Renzi, Italia Viva, ha proposto a nome del partito, di abrogare Quota 100. La proposta del ...

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

Quota 100 E RDC/ Le correzioni per aiutare il lavoro in Italia : Il nuovo Governo non sembra avere una strategia chiara in tema di lavoro. Potrebbe cominciare correggendo QUOTA 100 e Rdc

Manovra - sale dote cuneo a 3 miliardi e spunta fondo famiglia. Scontro Quota 100 : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere la Manovra piu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3 miliardi, che si ...

Manovra - maggioranza divisa e lite su Quota 100. Vertice notturno a Palazzo Chigi : Tre miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in Manovra di un fondo per la famiglia. Sono le novità che spuntano sul tavolo del Vertice notturno sulla legge di...

Pensioni - Catalfo : ‘Quota 100 non si tocca - non sono previste modifiche’ : Il tema delle Pensioni continua ad animare il dibattito politico mentre si avvicina sempre di più il varo della legge di Bilancio 2020. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ancora una volta, per sgomberare il campo da equivoci e polemiche, ribadisce: "Quota 100 non si tocca”. Al momento, dunque, non sono previste modifiche alla pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi introdotta dal precedente governo ...