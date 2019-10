Quota 100 | Catalfo | “Renziani non governano da soli | no a revisione finestre” Tridico

Quota 100 - Di Maio : «Renzi vuole abolirla? Una fantasia. Non si torna alla legge Fornero» : ?Quota 100, Luigi Di Maio da Lussemburgo risponde a Matteo Renzi: «Renzi vuole abolirla? Non ha i voti. Non si torna alla legge Fonero». Parla di 'infelice fantasia' circa...

Quota 100 - è scontro sull’anticipo pensionistico : “I renziani non governano da soli” : All'interno della maggioranza è scontro aperto sulla Quota 100. Italia Viva chiede la sua abolizione, ma dal Movimento 5 Stelle arriva un chiaro 'no', con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che attacca: "I 'renziani' non governano da soli ma governano con una maggioranza". In sostanza, la Quota 100 per i pentastellati "non si tocca".Continua a leggere

Pensioni : Marattin - ‘Quota 100 misura ingiusta’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 è un provvedimento ingiusto, perché non riguarda solo gli operai, i disoccupati, gli infermieri e in genere chi fa lavori usuranti e gravosi, per i quali noi per primi abbiamo istituito l’Ape Social e per i quali è giusto il prepensionamento, ma usa miliardi di euro per mandare in pensione anticipata i dirigenti. Non è possibile che in Italia non si guardi mai ai più giovani. Noi ...

Pensioni : Rotta a M5S - ‘Quota 100 misura iniqua e costosissima’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Il M5S dice che ‘non voterà mai una legge di bilancio che ripristini la Fornero’. Perché non dicono che quella legge non è MAI stata abolita e che quota 100 è una misura provvisoria iniqua e costosissima? Sono risorse che potrebbero essere destinate a lavoratori e famiglie”. Lo scrive Alessia Rotta su twitter. L'articolo Pensioni: Rotta a M5S, ‘quota 100 misura iniqua e ...

Quota 100 - Conte : «Lavoriamo ai dettagli. Trovate le risorse per non rimodulare l'Iva» : Manovra, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando ad Avellino fa il punto della nottata passata al lavoro in vista del Cdm di stasera che dovrebbe dare il via libera alla legge di...

Manovra - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e Quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

Pensioni e Manovra 2020 - è nuovamente scontro sulla Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 14 ottobre 2019 vedono riaccendersi i toni sulla flessibilità previdenziale ed in particolare sulle uscite anticipate tramite la Quota 100, oltre che sulla proroga dell'opzione donna. I riflettori restano ovviamente puntati sulle modifiche all'attuale impianto normativo da implementare all'interno della prossima legge di bilancio 2020 e sulle inevitabili ripercussioni dei provvedimenti che ...

Governo - Quota 100 e taglio del cuneo fiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri : Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, convocato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e svoltosi nella serata di ieri, si è concluso dopo circa tre ore di intense discussioni e tentativi di nuove ulteriori intese. Tre miliardi di risorse per il taglio del cuneo fiscale nel prossimo anno, l'introduzione nella legge di Bilancio di un fondo per la famiglia e l'abolizione del superticket sono alcuni degli accordi che la maggioranza ...

Quota 100 : il governo pensa di aumentare la finestra d'uscita - risparmi fino a un miliardo : LaQuota 100, introdotta durante il primo esecutivo Conte e rivendicata con forza dalla Lega, potrebbe essere oggetto di revisione da parte dei tecnici del governo in vista della prossima manovra economica: l'obiettivo è quello di recuperare dai 600 milioni fino ad un miliardo di euro, allungando i termini per la decorrenza delle prossime pensioni. Il Ministero del Lavoro però sembra contrario ad una modifica, dello stesso avviso sono anche i ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Italia Viva “stop Quota 100 subito” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Italia Viva “stop Quota 100 subito” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proposta del nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, di abolire Quota 100 per finanziare la Manovra 2020. Dal governo smentiscono tale ipotesi, un concetto peraltro ribadito da diversi giorni anche dal viceministro dell’Economia Antonio Misiani, mentre puntuale è arrivata la dura replica del leader della Lega Matteo ...

Quota 100 - 5 motivi per abolire subito la truffa perfetta del governo Salvini-Di Maio : Non ne ha usufruito quasi nessuno, non è servita a rilanciare l'occupazione, pesa sulle casse dello Stato e la stanno pagando i giovani. Ecco perché i renziani hanno ragione a dire che Quota 100 va cancellata subito, per abbassare il cuneo fiscale e incentivare l'occupazione femminile.Continua a leggere

Quota 100 e lavoro - è lite : la morsa di M5S e Renzi mette in difficoltà il Pd : Alla stretta finale ognuno tenta di alzare la sua bandierina intestandosi ciò che è stato inserito nella manovra di bilancio, che questa sera dovrebbe andare in consiglio dei ministri,...

Abolizione Quota 100 in legge di Bilancio proposta da Italia Viva - no dal governo : La legge di Bilancio è ancora un cantiere aperto e tutto ciò che si legge e si ascolta su giornali, web e media, sono solo ipotesi. Essendo ancora tutte da definire anche le risorse della manovra, l'occasione è sembrata propizia all'onorevole Marattin per una proposta di intervento in materia previdenziale. Il parlamentare del nuovo gruppo di Matteo Renzi, Italia Viva, ha proposto a nome del partito, di abrogare Quota 100. La proposta del ...

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca