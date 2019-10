Queen' s Speech svuotato di senso e senza messaggi politici Brexit entro il 31 10 è

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La priorità del governo ”è sempre stata quella di garantire la partenza del Regno Unito dall’Unione europea il 31 ottobre”. È uno dei passaggi del’s, il tradizionale discorso d’apertura di una nuova sessione parlamentare scritto dal governo in carica e letto dalla regina a Westminster a Camere riunite. Un discorso che avviene quest’anno in circostanze straordinarie: all’ombra dellala certezza di un accordo con l’Ue.“Il governo intende lavorare per una nuova partnership con la Ue, basata su libero commercio e cooperazione di amicizia”, ha aggiunto la sovrana. “I miei ministri”, ha assicurato leggendo un testo preparato dall’esecutivo Tory di Boris Johnson, “lavoreranno per attuare nuovi regimi per la pesca, l’agricoltura, il commercio, cogliendo le ...

