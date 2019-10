Queen' s speech | il discorso della Regina Elisabetta II Priorità Brexit entro il

Perché la Regina non indossa la Corona per il Queen's Speech? : La Regina ha deciso di non indossare la Corona imperiale di stato per il Queen’s Speech di quest’anno. Il gioiello si trova al suo fianco, mentre lei indossa una tiara più leggera. Più volte la Regina si è lamentata della pesantezza della Corona: potrebbe essere questa la motivazione che l’ha spinta a optare per un altro gioiello.Si tratta di un’infrazione della tradizione, seguita da quando ...