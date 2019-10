Qualificazioni Euro2020 – Anche a Parigi il saluto del soldato | i giocatori della Turchia

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) I calciatori turchi sempre più vicini alle forze armate del loro paese:la Nazionale turca omaggia i connazionali coldelNon solo calcio e sport oggi in campo: a, infatti, si è andato ben oltre la semplice partita di calcio. Ancora una volta, come accaduto ripetutamente negli ultimi giorni, gli atleti turchi hanno reso omaggio ai soldati turchi impegnati nell’offensiva contro i curdi in Siria. AFP/LaPresse Al gol del pareggio nella sfida di questa sera tra Francia e, valida per lead Euro 2020, diversisi sono riuniti ‘esultando’ coldelcosì come accaduto pochi giorni fa nella sfida contro l’Albania. I calciatori turchi confermano dunque il loro supporto alle forze armate turche.L'articoloildel: ...

juventusfc : ?? In bocca al lupo ai bianconeri impegnati questa sera nelle qualificazioni a #EURO2020: @Cristiano ,… - SkySport : ? CR700 ? ???? Il portoghese segna il 700° gol ?? C'è una qualificata ?? Tutti i risultati #CR7 #Euro2020 #SkySport - Gazzetta_it : Qualificazioni #Euro2020: #BulgariaInghilterra sospesa (più volte) per razzismo. E un tifoso inglese muore a Sofia… -