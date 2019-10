PS5 | una tech demo di un open world basato su tecnologia Navi mostra le potenzialità

PS5 ed Xbox Scarlett - gli sviluppatori di Rage 2 e Just Cause alla ricerca di personale per una nuova IP : Stanno cominciando a comparire i primi annunci di lavoro dedicati allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Scarlett.Lo studio di sviluppo di Just Cause e Rage 2, Avalanche Studios, è alla ricerca di due nuove figure. Il primo ruolo, che ha sede presso l'ufficio di New York, è quello del "Build Engineer" che guiderà un team "costruendo e gestendo una base di codice ampia e complessa per ...

PS5 potrebbe includere una videocamera integrata per lo streaming : Stando ad alcune indiscrezioni circolanti sulla nuova generazione videoludica, sembra che dovremo abituarci alla presenza di videocamere integrate nelle nostre future console.In particolare per quanto riguarda PlayStation 5 (ma a quanto pare anche per quanto concerne Xbox Scarlett) la camera integrata dovrebbe essere presente di default e permettere lo streaming delle proprie partite su Twitch e YouTube con la migliore qualità e la minor latenza ...

PS5 e Shawn Layden : il presidente dei Worldwide Studios allontanato per una pessima gestione del passaggio alla next-gen? : Nelle scorse ore ha preso piede un rumor piuttosto insistente e incentrato su una questione molto delicata perché riguarda il futuro prossimo di una delle compagnie chiave dell'industria videoludica: Sony. Tutto parte da una notizia estremamente importante della giornata di ieri: Shawn Layden dà l'addio a Sony.Il presidente dei Worldwide Studios era a tutti gli effetti una figura chiave dell'universo PlayStation anche a livello puramente ...

SONY - NIENTE CONFERENZA AL TOKYO GAME SHOW 2019/ Nessuna novità? PS5 solo nel 2021 : SONY non farà alcuna CONFERENZA al prossimo TOKYO GAME SHOW 2019: assenza di novità per il prossimo anno? Per la PS5 occorrerà attendere il 2021.