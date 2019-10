Processo Maroni | in secondo grado chiesti 30 mesi per l’ex presidente della Lombardia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il sostituto procuratore generale di Milano Vincenzo Calia ha chiesto di condannare a 2 e 6, Roberto, tra gli imputati a Milano neldicon al centro le presunte pressioni per favorire due sue ex collaboratrici di quando era ministro dell’Interno. La proposta di pena avanzata al pg è identica a quella che a suo tempo era stata avanzata dalla Procura di Milano.la sentenza di primodel tribunale,avrebbe esercitato pressioni per far ottenere un contratto di collaborazione con Eupolis, ente di ricercaRegione, alla sua ex collaboratrice Mara Carluccio. Pressioni che, invece, non avrebbe esercitato per far inserire, a spese di Expo, Maria Grazia Paturzo, altra ex collaboratrice, nella delegazione che, nell’ambito del World Expo Tour, tra il 30 maggio e il 2 giugno 2014 aveva come meta ...

TgLa7 : Processo Maroni: chiesti 30 mesi per ex governatore - REstaCorporate : RT @SkyTG24: Sono stati chiesti 2 anni e 6 mesi di carcere per l'ex presidente della Lombardia, #RobertoMaroni, coinvolto nel processo sull… - SinItaTreviso : RT @SkyTG24: Sono stati chiesti 2 anni e 6 mesi di carcere per l'ex presidente della Lombardia, #RobertoMaroni, coinvolto nel processo sull… -