Processo Maroni | chiesta condanna a due anni e mezzo per l' ex governatore della Lombardia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Accusato di induzione indebita e turbata libertà del contraente per il caso Mara Carluccio si difende: «Nella mia lunga attività politica non ho mai preteso né imposto niente a nessuno»

