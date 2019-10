Prima banca islamica d' Italia a Torino Digitale | no sportelli | finanza

Basket - Serie A 2019-2020 : la Fortitudo sbanca Pesaro nell’anticipo della Prima giornata : La Fortitudo Bologna festeggia con una vittoria il ritorno in Serie A. L’edizione 2019-2020 del campionato italiano di Basket si apre con la vittoria degli emiliani in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro per 80-72. Un successo maturato tutto nel terzo quarto. Buonissima prestazione di squadra per Bologna, con cinque giocatori in doppia cifra (il migliore Ed Daniel con 17 punti), mentre a Pesaro non bastano i 22 punti di Barford. Il primo ...