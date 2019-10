Previsioni astrologiche | classifica 15 ottobre | lavoro top per Capricorno | Leone paziente

Previsioni astrologiche 15 ottobre : nuove opportunità professionali per il Toro : Martedì 15 ottobre 2019 troveremo Mercurio e Venere in Scorpione mentre Marte ed il Sole transiteranno nel segno della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sarà sull'orbita del Cancro. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno proseguirà il suo transito in Pesci. Lavoro 'top' per Toro Ariete: litigiosi. La Luna in Toro non lascia presagire una giornata ...

Previsioni astrologiche - classifica 14 ottobre : Scorpione trasgressivo - Cancro geloso : Lunedì 14 ottobre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Ariete mentre Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia con Plutone e Saturno che permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Sul podio 1° posto Scorpione: trasgressivi. L'audacia e la voglia di trasgressione dei nati Scorpione sarà ...

Previsioni astrologiche lunedì 14 ottobre : shopping per Leone e Sagittario : lunedì 14 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Venere e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno in Pesci ed Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. I nativi del Leone e del Sagittario si dedicheranno allo shopping. Oroscopo ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 14 al 20 ottobre : Ariete distaccato - Pesci ozioso : Nella settimana dal 14 al 20 ottobre troveremo il Sole e Marte nel segno della Bilancia mentre Venere e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro. Ariete distaccato Ariete: distaccati. Il clima in coppia potrebbe non essere dei più concilianti in questa settimana ed i ...

Previsioni astrologiche - classifica 13/10 : sul podio Scorpione - Ariete e Bilancia : Domenica 13 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sull'orbita del segno del Cancro. Sul podio 1° posto Scorpione: incontri 'top'. Le benevolenze ...

Previsioni astrologiche - 13 ottobre : Cancro taciturno - Capricorno ostinato : Domenica 13 ottobre 2019, la Luna si troverà nel segno dell'Ariete mentre Marte e Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Cancro taciturno Ariete: allegri. Domenica i nativi potranno con ogni probabilità godere dei favori astrali nelle faccende di cuore. ...

Previsioni astrologiche 12 ottobre : cambiamenti professionali per la Bilancia : Sabato 12 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo il Sole e Marte saranno sull'orbita della Bilancia. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Amore 'top' per Ariete Ariete: amore 'top'. Il Sole sarà dissonante è vero ma i nati Ariete potranno contare sui favori Astrali per quanto riguarda ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 4 al 10 novembre : Pesci creativo - Cancro galante : Durante la settimana dal 4 al 10 novembre 2019 troveremo Venere e Giove in Sagittario, mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte sarà sui gradi della Bilancia, nel frattempo il Nodo Luna rimarrà stabile in Cancro. Cancro galante Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati Ariete che ...

Previsioni astrologiche weekend 12-13 ottobre : entusiasmo per Ariete e Leone : Nel weekend del 12 e 13 ottobre sul piano astrologico troveremo la Luna in Ariete, mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno sull'orbita della Vergine, nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove proseguirà in Sagittario, così come Urano nel segno del Toro, infine Nettuno Sara stabile in Pesci. Ariete euforica Ariete: euforici. La Luna nel loro segno premierà probabilmente ...

Previsioni astrologiche - classifica 12 ottobre : novità per Acquario - Pesci pigro : Sabato 12 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio e Venere stazioneranno nel segno dello Scorpione. Marte e il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove resterà sull'orbita del Sagittario come Urano nel segno del Toro e il Nodo Lunare in Cancro. Infine Nettuno sarà stabile in Pesci. Vediamo dunque cosa prevede l'oroscopo per tutti i 12 ...

Previsioni astrologiche - classifica 11 ottobre : stuzzicanti incontri per il Cancro : Venerdì 11 ottobre 2019 troviamo la Luna assieme a Nettuno transitare nel segno dei Pesci mentre Marte ed il Sole stazioneranno nel segno della Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Sul podio 1° posto Cancro: incontri. La congiunzione Luna-Nettuno regalerà, con ogni ...

Previsioni astrologiche 11 ottobre : lavoro 'top' per Sagittario - Toro perplesso : Venerdì 11 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno sui gradi dei Pesci mentre Marte ed il sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come il Nodo Lunare nel Cancro ed Urano nel segno del Toro. Toro perplesso Ariete: litigiosi. Le copiose dissonanze in onda questo venerdì potrebbero innervosire gli ...

Previsioni astrologiche - classifica 10 ottobre : Scorpione focoso - Bilancia mondano : Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Venere e Mercurio transiteranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Sul podio 1° posto Cancro: amore 'top'. Le faccende di cuore probabilmente saranno favorite dalla congiunzione in onda tra Luna ...

Previsioni astrologiche 10 ottobre : Ariete impulsivo - flirt per Pesci : Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia; nel frattempo, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. I nativi dell'Ariete saranno impulsivi mentre i Pesci potrebbero intrecciare nuovi flirt. Ariete ...