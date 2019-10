Premio Nobel per l’economia assegnato a Banerjee | Duflo e Kremer per il loro contributo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ilperè statocongiuntamente agli economisti Abhijit, Esthere Michaelper l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. BREAKING NEWS: The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfredhas been awarded to Abhijit, Estherand Michael“for their experimental approach to alleviating global poverty.”#Prize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — ThePrize (@Prize) 14 ottobre 2019 L'articoloper l’economiaper ilnella lotta alla povertà globale proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiTre : 'Io dico che l’ironia non è mai deleteria, d’altra parte però non c’è niente da fare, il potere ha sempre odiato la… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #13ottobre 2016 muore Dario #Fo, #artista a 360°, premio #Nobel per la #letteratura.… - valigiablu : Perché il Nobel allo scrittore Peter Handke è un errore | @matteoplatone -