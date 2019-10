Premio Nobel per l’economia assegnato a Banerjee | Duflo e Kremer | “La loro ricerca ha

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ilperè statocongiuntamente agli economisti Abhijit, Esthere Michaelper l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. Lacondotta dai due docenti del Mit, l’indianoe la francese Esther, e da uno di Harvard, l’americano, “ha notevolmente migliorato la nostra capacità di combattere la povertà globale. In soli due decenni, ilnuovo approccio basato sugli esperimenti ha trasformato l’economia dello sviluppo, che ora è un fiorente campo di”, si legge nelle motivazioni della Royal Swedish Academy of Sciences. BREAKING NEWS: The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfredhas been awarded to Abhijit, Estherand Michael“for their experimental approach to alleviating global poverty.”#Prize ...

RaiTre : 'Io dico che l’ironia non è mai deleteria, d’altra parte però non c’è niente da fare, il potere ha sempre odiato la… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #13ottobre 2016 muore Dario #Fo, #artista a 360°, premio #Nobel per la #letteratura.… - valigiablu : Perché il Nobel allo scrittore Peter Handke è un errore | @matteoplatone -