Picchiata per mesi davanti ai bambini | arrestato il marito

Omicidio di Lisa Gabriele : “Picchiata selvaggiamente per aver detto di essere incinta” : "Lisa Gabriele è morta a 22 anni per la sola colpa di essersi innamorata di un delinquente che veste la mia stessa divisa". La lettera di un poliziotto della Stradale di Cosenza getta nuova luce sulla morte della 22enne di Rose. "Picchiata dall'uomo che amava per aver cercato di fargli credere di essere incinta e poi uccisa con lo stesso cuscino che aveva usato per simulare la pancia".Continua a leggere

Maltempo - il fronte freddo sferza l’Italia : forti temporali e temperature in Picchiata al Centro e al Nord/Est : Il fronte freddo è arrivato sull’Italia e sta provocando forti fenomeni di Maltempo: tra le località più colpite, come previsto ieri, l’alto Tirreno dove sono caduti 77mm di pioggia a Caniparola in Liguria e Borgo a Mozzano in Toscana. Al Nord/Est spiccano i 66mm di Trieste dove abbiamo appena +17°C in pieno giorno. Ma anche in molte località del Centro, tra Toscana, Umbria e alto Lazio, la colonnina di mercurio è piombata a +18°C in ...

Allerta Meteo - prima fiondata Artica in arrivo sull’Italia : forte maltempo e temperature in Picchiata tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Ottobre : Allerta Meteo – Mentre l’Uragano Lorenzo si abbatte sulle Azzorre, l’Italia si appresta a vivere nelle prossime ore la prima fiondata Artica della stagione: dopo un Settembre decisamente caldo in tutto il nostro Paese, Ottobre inizierà subito con un’ondata di freddo anomalo per il periodo. Tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Ottobre, infatti, le temperature crolleranno fino a 7-8°C sotto le medie del periodo, soprattutto nelle ...

Vicenza - l’incubo di una 44enne : segregata in casa e Picchiata dal marito per 13 anni : È successo a Vicenza, dove una donna pachistana di 44 anni dopo l'ennesimo episodio di violenza è riuscita a scappare dal marito. È arrivata al pronto soccorso con lividi e ferite e ha raccontato, grazie all’aiuto di un cugino che parla italiano, di aver vissuto segregata in casa e vittime di continua violenze e umiliazioni per tredici anni.Continua a leggere

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : brutte notizie per Matteo Renzi. Italia Viva scende in Picchiata : "La Lega perde lo 0,8 per cento attestandosi comunque come primo partito". Il Sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana delinea un clima molto chiaro: "Quasi tutte le forze politiche calano. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, rispetto alla scorsa settimana, non subisce variazioni

Padrigno orco riduce in fin di vita bimba di 4 anni perché non sapeva contare - la piccola Picchiata a sangue con una cintura : Un accanimento insensato, senza un vero motivo solo per il gusto di farlo quello di un giovane 20enne russo che ha picchiato a sangue la figlia di 4 anni della compagna perché, così ha raccontato alle forze dell’ordine, non sapeva contare. L’uomo ha colpito la bimba per 15 volte con una cintura. La piccola è stata ridotta in fin di vita. Tutto si è scatenato dal fatto che la bimba non è riuscita a contare fino a cinque. La bimba ha ...

Meteo - perturbazione polare in arrivo : forti piogge e temperature in Picchiata : Godetevi questi ultimi due giorni di caldo perché da mercoledì 2 ottobre cambia tutto. Il dominio anticiclonico e il clima tardo estivo saranno scacciati via dall'Italia a suon di temporali, anche forti con il rischio di colpi di vento e grandinate. "Questo perché i contrasti con la massa d'aria in

Eva Henger : "Mia figlia Mercedesz Picchiata da Lucas Peracchi" (video) : Eva Henger ha mosso una richiesta d'aiuto a Barbara D'Urso per riallacciare i rapporti con la figlia Mercedesz, che, a suo dire, non avrebbe trovato in Lucas Peracchi il principe azzurro che ogni donna sogna al proprio fianco.prosegui la letturaEva Henger: "Mia figlia Mercedesz picchiata da Lucas Peracchi" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 settembre 2019 18:11.

Castelfranco Veneto - disabile Picchiata da baby-gang : la sorella denuncia sindaco per inadempienza : Una donna di 52 anni è spintonata e insultata mentre aspettava il pullman per recarsi alla centro diurno della cooperativa Vita e Lavoro dove presta servizio. La sorella ha denunciato per inadempienza il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon: "Questa purtroppo è l’inevitabile escalation di una situazione che va avanti da anni”.Continua a leggere

Agrigento - educatrice aggredita e Picchiata in un una comunità per minori : Sofia Dinolfo Ad Agrigento, in una comunità per minori aventi difficoltà, una educatrice è stata aggredita e malmenata da un tredicenne aggredita, malmenata e spaventata. È quanto accaduto ad Agrigento ad un’educatrice in una comunità per minori difficili che è stata picchiata improvvisamente da un tredicenne. In una delle strutture della città istituite per aiutare i ragazzi con particolari problemi si sta cercando ancora di capire ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa viene arrestata per adulterio e Picchiata in carcere : Saranno tempi duri quelli che Elsa dovrà affrontare nelle puntate de Il Segreto in onda in Italia nelle prossime settimane, durante le quali molti nodi verranno al pettine. Isaac scoprirà che Antolina era incinta di soli tre mesi al momento dell'aborto e, dopo essersi confrontato con Juanote (il padre del bambino) deciderà di lasciare la moglie. A nulla servirà il tentativo disperato della donna di negare tale menzogna: questa volta Isaac non le ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : forti temporali nei mari di Puglia e Campania. Temperature in Picchiata : Il maltempo si sposta al Centro/Sud: dopo le piogge intense e abbondanti che nella notte hanno colpito soprattutto l’Emilia Romagna, dove sono caduti 96mm di pioggia a Civitella di Romagna, 79mm a Poggio Renatico, 74mm a Filo – Argenta, 71mm a Lavezzola, 57mm a Cento, 56mm a Villa Verucchio, 42mm a Rimini, i fenomeni estremi sono letteralmente “scivolati” verso Sud colpendo le Marche (59mm a Senigallia) e il Gargano (11mm ...

La 90enne Picchiata e stuprata da due minori. “Per un paio di occhiali e una bici” : Due minorenni, uno di 14 e l’altro di 17 anni, hanno rapinato e abusato una donna di 90 anni che aveva tentato di resistere all’aggressione. La donna, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e adesso si trova in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple. Il fatto di cronaca è accaduto a Messina.I due ragazzi sono stati individuati e condotti in un centro di prima accoglienza presso il ...

Messina - 90enne Picchiata da 2 minori : “L’hanno stuprata per un paio di occhiali e una bici” : “Quello che abbiamo visto è stato sconvolgente, la povera anziana era a terra dolorante e sotto shock, non riuscendo a muoversi”, il drammatico racconto del capo della squadra Volanti di Messina, Giovanni Puglianisi, a proposito dell’aggressione subita da una donna di 90 anni. Convalidato il fermo dei due giovani di 14 e 17 anni.Continua a leggere