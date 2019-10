Peter Cech subito protagonista nel suo nuovo sport | esordio perfetto alla prima di Hockey

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ha cambiato, ma non la sua bravura nel parare.migliore non poteva esserci perdisu ghiaccio. L’ex estremo difensore di Arsenal e Chelsea, che ha deciso di firmare per il Guildford Phoenix (squadra di seconda divisione della National IceLeague), ha bagnato il debutto con tre rigori parati e il titolo di uomo partita. “Era il mio sogno da bambino giocare ad, ora l’ho realizzato e nessuno me lo può togliere”, le parole del portiere ceco, che dopo il ritiro è diventato un dirigente del Chelsea.L'articolonel suodisu ghiaccio CalcioWeb.

